世界盃／維京大軍「划」進大都會 應援之餘體驗棒球文化

挪威的招牌「維京划船」慶祝動作。(路透)

挪威暌違28年重返世界盃 ，並在小組賽以2連勝提前晉級，招牌「維京划船」慶祝動作持續在紐約延燒，24日還「划」進棒球場，在美國職棒大都會與小熊隊雙重賽首戰，維京大軍攻占大都會主場花旗球場（Citi Field）中外野。

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日前挪威球迷在時代廣場、地鐵和飛機上集體划槳，挪威以3：2擊敗塞內加爾後，全隊在球門前划船慶祝的畫面也在全球瘋傳。

今年大批挪威球迷湧入美國替國家隊應援，要見證挪威在世界盃寫歷史的時刻，就有球迷形容，前一場對上塞內加爾之戰，現場挪威球迷比想像中還多，紐約新澤西體育場大概有2萬名挪威人齊聚一堂，「太不可思議了。」

挪威已確定晉級後，在迎接小組賽最終戰之前，球迷今天先到棒球場體驗美國文化，在臉書上發起號召，大都會也提供同區的票券，讓他們在中外野一起同歡，平日午間較冷清的場面下，中外野一片紅色的維京大軍顯得更加醒目。

挪威球迷在棒球場同樣穿上挪威國家隊球衣、頭戴維京帽，唱著挪威版的「Let's Go Mets」以及在網路爆紅的「Viking Row（維京划船）」應援歌，連大都會吉祥物都加入一起做出划槳動作，球迷們還在比賽中搭肩跳起舞來。

但對於棒球規則，許多挪威人是進場後才第一次接觸，有球迷透露，他們大約花了15至20分鐘彼此教學、互相了解規則之後，才大概開始明白場上發生了什麼事。也有人表示，以前從沒看過棒球比賽，「來看一場棒球就是美國體驗的一部分，所以對我來說，這就是美國。」還有球迷即使是第二次在紐約看棒球，但一個球員都不認識。

挪威的棒球並不盛行，雖國內也有自己的棒球聯盟Norsk Baseballiga（挪威棒球聯盟），但目前僅有六支球隊參賽，仍屬發展中的運動，挪威足球迷進場都直呼是全新的體驗，「各方面來說都是非常美式的體驗。」