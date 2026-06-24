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世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會

世界盃／梅西過39歲生日 隊友穿特製上衣給驚喜

記者曾思儒／即時報導
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第六度參加世界盃的梅西，除了上屆卡達世界盃是11月才舉行，另外5屆都剛好遇到生日...
第六度參加世界盃的梅西，除了上屆卡達世界盃是11月才舉行，另外5屆都剛好遇到生日。(美聯社)

衛冕軍阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）24日滿39歲，已經第5次在世界盃期間「長尾巴」的他和隊友們共同慶祝，全隊還穿上印有各自和梅西合照圖案的上衣，用特別方式為隊長慶生。

▲ 影片來源：Instagram＠leomessi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

阿根廷小組賽連拿2勝，提前鎖定分組第一的晉級門票，且兩戰下來的5顆進球都是梅西包辦，讓他在過39歲生日前累積到18顆進球，成為世界盃史上「進球王」，目前在金靴爭奪上也以1球差領先法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）和挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）。

阿根廷小組最終戰將在27日碰約旦，今天團隊在位於堪薩斯的訓練基地為梅西慶生；第六度參加世界盃的梅西，除了上屆卡達世界盃是11月才舉行，另外5屆都剛好遇到生日，今年也在賽事期間慶生，身邊圍繞著隊友，手上捧著堪薩斯甜點店「Pan Caliente」的蛋糕，這間甜點師正是來自阿根廷。

梅西在社群上傳影片，阿根廷隊友們穿上特製上衣，正面是梅西和不同球員的狂框畫面，背面文字則是印上「致那位改變我們生活、帶給我們難忘時刻、讓我們相信夢想成真的人，最美好的不僅是見證這一切，而是與你一起經歷！生日快樂，隊長，我們愛你，願你無比幸福」。

梅西發文感謝隊友這份特別的禮物，直呼這份感動甚至超越過往，「能夠經歷這一切，並與你們分享，我感到無比榮幸。知道有你們在身邊，我就能充滿信心地去和任何人競爭。」

精華 FAQ

  • 梅西是在世界盃賽事期間過39歲生日，這已是他第5次在世界盃期間慶生。阿根廷隊在堪薩斯的訓練基地替他辦生日驚喜，全隊一起陪伴慶祝。

  • 隊友們穿上特製上衣，正面印著梅西和不同球員的合照，背面則寫滿祝福語，感謝他改變大家的生活與夢想。大家還捧著蛋糕，一同為隊長慶生。

  • 阿根廷小組賽連拿兩勝，提前確定分組第一。梅西兩戰包辦5球，累積18球成為世界盃史上進球王，並以1球優勢領先姆巴佩與哈蘭德。

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