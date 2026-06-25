世界盃／挪威「維京划船」慶祝暴紅 瑞典厭煩 丹麥眼紅

挪威球迷「維京式划船」已成為本屆世界盃的熱門畫面；圖為挪威球迷21日在時代廣場表演維京划船手勢。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 挪威憑世界盃好表現與維京划船慶祝暴紅，但瑞典嫌其過度重複、丹麥則因缺席賽事而酸言相向。

挪威因國家隊在世界盃 的亮眼表現而舉國狂歡，但球隊招牌的「維京划船」(Viking row)慶祝動作，看在北歐鄰國的眼裡反應大不同；瑞典人對此不以為然，丹麥人則感到眼紅。

路透24日報導，「維京划船」已成為本屆世界盃的熱門畫面。在挪威以3比2擊敗塞內加爾後，隊長奧德加特 (Martin Odegaard)帶領球員、教練團及球迷做出划船慶祝動作，甚至有球迷邀請挪威國王一起加入慶祝行列。

不過，對瑞典人而言，這種慶祝方式與其說是新鮮有趣，不如說有些令人厭煩。有些人認為，這項划船動作讓人聯想到冰島球迷在過去國際大賽中廣為人知的「維京戰吼」(Thunderclap)。

瑞典後衛拉格貝利克(Gustaf Lagerbielke)23日在記者會上說：「我絕對不會做這個動作，我們看到只能嘆氣，尤其是轉播畫面每次都要特寫。」他說：「畢竟它和冰島那一套實在太像了。不過，隨他們開心就好。」

瑞典隊其他球員也同樣興趣缺缺。隊友史特勞德(Elliot Stroud)表示：維京划船動作「已經開始有點被過度使用了。感覺他們每次有機會就要來一次。但話說回來，這確實很適合他們。」

相較於仍專注自身賽事的瑞典隊，無緣晉級的丹麥人則更難消化挪威的狂喜氛圍。丹麥在資格賽附加賽敗給捷克，無緣本屆賽事。

丹麥BT報記者科克堡(Johnny Wojciech Kokborg)寫道：「這幾乎已經接近北歐版成人霸凌。」他說：「挪威人現在正享受盛大的派對。而且還擁有一支真的會踢足球的國家隊相伴。」

他寫道：「不幸的是，事實上挪威可能會對很多球隊造成傷害。但最讓我們丹麥人難受的是，我們不得不承認，我們已經不再是北歐最強的足球國家。」他最後補充說：「這實在令人難以忍受。挪威，你們根本是在嘲笑我們。」