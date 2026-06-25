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世界盃／觀眾破285萬人次有望創紀錄 平均入座率99.6%

編譯中心／綜合24日電
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2026世界盃足球賽觀眾人數有望創下歷史新高，路透分析國際足球總會數據發現，目前...
2026世界盃足球賽觀眾人數有望創下歷史新高，路透分析國際足球總會數據發現，目前總觀眾人數已突破285萬人次；圖為觀眾席上的美國球迷。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

儘管票價創高且受旅遊限制影響，本屆世界盃前44場仍突破285萬觀眾，平均入座率99.6%，有望打破美國1994年創下的總觀賽紀錄。

儘管票價驚人且美國總統川普政府旅遊限制重重，本屆世界盃足球賽觀眾人數仍有望創下歷史新高。專家表示，這與美國人是否喜愛足球關係不大，更多反映的是美國人對大型盛事的熱愛。

路透分析國際足球總會（FIFA）數據發現，目前已進行的44場比賽中，總觀眾人數已突破285萬人次，每座球場平均入座率約99.6%。

舊金山大學（University of San Francisco）運動經濟學專家拉舍爾（Dan Rascher）說：「美國人喜歡大型活動，他們想親臨現場見證重要時刻。」

儘管本屆世界盃規模較以往更大，總場次達104場，高於過去的64場，但觀眾人數有望在第64場比賽之前，就打破史上紀錄。現有總觀賽人數近360萬人次的紀錄，是美國1994年舉辦世界盃所創下。

聖十字學院（College of the Holy Cross）經濟學家暨體育商業專家馬西森（Victor Matheson）說：「部分原因在於，我們擁有這些巨型球場。」

但根據FIFA年度報告與路透的觀眾人數分析，以入座率來看，2026年幾乎高於本世紀以來任何一屆世界盃，唯一可能的例外是2006年的德國世界盃。

足球在美國的受歡迎程度，並不如巴西、德國等近幾屆的主辦國，本屆門票價格也是史上最貴。

FIFA首次採用動態定價模式，根據需求調整票價，例如25日巴拉圭對澳洲一戰，最後一刻購買的門票就要價450美元。

黃牛票價格更驚人，票價追蹤服務平台TicketData指出，單場賽事中票價最低的轉售門票，平均最低入場價格為798美元。

FIFA因這項定價策略飽受批評，但一名發言人23日表示，這反映的是市場需求，「也符合產業趨勢…價格會經過調整，以優化銷售額與觀賽人數」。

南卡羅來納大學（University of South Carolina）運動管理學教授葛瑞第（John Grady）說：「美國消費者願意為他們認為是頂級的體育賽事買單。」

FIFA先前曾預估，門票及貴賓包廂等收入將超過30億美元，但馬西森認為，實際數字可能高達40億美元。

相較之下，根據FIFA年度報告，2022年世界盃的相關收入約9.49億美元，2018年則為7.12億美元。

精華 FAQ

  • 路透根據FIFA數據分析指出，前44場比賽總觀眾人次已突破285萬，每座球場平均入座率約99.6%，顯示即使票價昂貴，現場觀賽需求仍極強。

  • 專家認為，這不完全是因為美國人特別熱愛足球，而是美國消費者普遍喜歡參與大型活動，願意到現場見證重要時刻，尤其是具話題性的國際賽事。

  • FIFA首次採用動態定價，依需求調整票價，轉售票甚至很高；因此門票與貴賓包廂收入估逾30億美元，專家更認為總額可能達40億美元。

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