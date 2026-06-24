我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

世界盃／完成國家隊第200場里程碑 莫德里奇：不可思議的成就

記者劉肇育／即時報導
莫德里奇賽後獲得隊友高高拋起慶祝。（美聯社）
莫德里奇賽後獲得隊友高高拋起慶祝。（美聯社）

2026年世界盃分組賽L組迎來焦點之戰，由「格子軍團」克羅埃西亞迎戰中北美洲勁旅巴拿馬，克羅埃西亞頂住非贏不可的巨大壓力，憑藉下半場替補上陣的布迪彌爾（Ante Budimir）關鍵破門，最終以1：0險勝巴拿馬，這場勝利不僅讓傳奇隊長莫德里奇（Luka Modric）的國家隊第200場里程碑完美謝幕，也提前宣告巴拿馬淘汰出局。

本場比賽實力略遜一籌的巴拿馬在上半場反客為主，第23分鐘羅德里格茲（Jose Luis Rodriguez）一記強力的頭槌轟炸，逼得克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）做出極限神撲，皮球指尖改變方向後中楣彈出，巴拿馬錯失開局領先的絕佳機會。

易邊再戰後，克羅埃西亞逐漸掌控節奏。第54分鐘，斯塔尼希奇（Josip Stanisic）右路送出精準的低平球傳中，埋伏在後點的布迪彌爾輕鬆推射破網，打破場上僵局，克羅埃西亞最終將1分優勢守到最後。

賽後克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）坦言這是一場苦戰，「巴拿馬給我們製造了超乎預期的麻煩，也許是背負著必須取勝的壓力，我們有些流於被動。但我很高興能用勝利慶祝莫德里奇的第200場比賽，40歲的他表現依然令人驚嘆。」

完成200場壯舉的莫德里奇，賽後也獲得隊友高高拋起慶祝。他激動地表示，身穿最心愛的球衣達到200場是不可思議的成就，「我從沒想過能達到這個數字。」他也坦言上半場對手陣型非常難突破，踢得有些緊張，「上一場對英格蘭我們缺乏運氣，但今天運氣站在我們這邊。贏球的方式不重要，重要的是三分到手。」

精華 FAQ

  • 克羅埃西亞在這場2026年世界盃分組賽中，以1比0擊敗巴拿馬，靠著下半場唯一進球守住勝果，也因此提前讓巴拿馬確定遭到淘汰。

  • 替補上陣的布迪彌爾在第54分鐘接到斯塔尼希奇右路低平傳中，於後點輕鬆推射破網，打進全場唯一進球，替克羅埃西亞打開勝利之門。

  • 莫德里奇表示，能穿著最愛的球衣達成200場是不可思議的成就，自己從未想過能走到這一步；他也強調，最重要的是球隊拿到三分。

世界盃

上一則

新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%

延伸閱讀

世界盃／「魔笛」國家隊200場出賽加持 克羅埃西亞1球險勝巴拿馬

世界盃／「魔笛」國家隊200場出賽加持 克羅埃西亞1球險勝巴拿馬
世界盃／不怕熱 觀眾席「三獅」見證凱恩成英格蘭進球王

世界盃／不怕熱 觀眾席「三獅」見證凱恩成英格蘭進球王
世界盃／英格蘭0：0遭迦納逼平 錯失提前晉級機會

世界盃／英格蘭0：0遭迦納逼平 錯失提前晉級機會
世足攻略／L組 英克再遇 續寫恩怨對決

世足攻略／L組 英克再遇 續寫恩怨對決

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了