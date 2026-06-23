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足壇第一人 C羅連六屆世界盃都進球 「如能和梅西交手一定很棒」

編譯中心／綜合報導
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葡萄牙球星C羅用實力證明自己寶刀未老。（路透）
葡萄牙球星C羅用實力證明自己寶刀未老。（路透）

世界盃K組第二輪賽事，葡萄牙隊23日以5比0大勝烏茲別克隊，摘得首勝，積分暫居該組第一。明星球員「C羅」(Cristiano Ronaldo)上演梅開二度之外，也成為首位在六屆世界盃都有進球的球員。

41歲的C羅在休士頓舉行的這場比賽中，強勢回應外界對他首戰表現平平、是否仍適合擔任先發的質疑聲浪。賽後面對媒體提及宿敵梅西(Lionel Messi)時，C羅選擇直接略過問題，引發外界關注。梅西在完成的賽事中，已演出一次帽子戲法及一次梅開二度。

賽後談到未來可能在淘汰賽與宿敵梅西(Lionel Messi)交手，C羅直言「那一定很棒。」面對記者追問萬眾矚目的「絕代雙驕」對決，C羅笑著說：「我不知道該怎麼回答，但這絕對會很夢幻。不過眼下最重要的還是贏球並晉級，隨時為下一場做好準備。」一名記者問C羅：「梅西攻進兩球……」話還未說完，C羅便立即轉身結束對話，並示意下一名記者提問，簡短表示：「下一個問題。」

這場比賽上半場開踢第六分鐘，C羅就破門得分，幫助葡萄牙取得1比0領先。

第17分鐘，葡萄牙隊球員門德斯(Nuno Mendes)攻門破網，葡萄牙2比0領先。C羅接著在第39分鐘梅開二度，使他的世界盃進球總數達到10球，超越葡萄牙傳奇球星「黑豹」尤西比奧(Eusebio da Silva Ferreira)。

明星球員C羅（左）23日在世界盃K組葡萄牙與烏茲別克隊的比賽中梅開二度，成為首位...
明星球員C羅（左）23日在世界盃K組葡萄牙與烏茲別克隊的比賽中梅開二度，成為首位在六屆世界盃都有進球的球員。 （美聯社）

上半場結束，葡萄牙以3比0暫時領先烏茲別克。

下半場，第60分鐘，烏茲別克門將內馬托夫(Abduvohid Nematov)出現失誤，不慎自擺烏龍，讓葡萄牙進一步擴大領先優勢。比賽尾聲的第87分鐘，替補上場的葡萄牙球員萊奧(Rafael Leão)把握機會冷靜破門，最終以5比0大勝對手。葡萄牙目前以積分4分暫居小組第一名。

從數據來看，葡萄牙全場控球率66%，17次嘗試射門、9次射正。烏茲別克控球率為34%，7次嘗試射門、2次射正。葡萄牙預計於美東時間27日(周六)在小組賽對戰哥倫比亞。

這場勝利對41歲的C羅而言，是對批評者最有力的回應。「這是一段非常艱難的時光，大眾對球員和教練的批評相當嚴厲。」C羅賽後淡然表示，自己在職業足壇闖蕩了23年，早已看透人情冷暖，「當一切順利時，大家會說『C羅太棒了』；一旦搞砸了，他們又會說『C羅該退休了、他太老了』。情況永遠如此，但我們今天做出了最好的回應。」 

C羅在足壇的表現常與梅西相提並論，外界認為2026世界盃是他們「最後一舞」。梅西至今已八度奪得金球獎，C羅則五度獲獎，兩人的成就經常被拿來比較。

另外，FIFA主席因凡蒂諾(Gianni Infantino)23日證實，川普總統將於7月19日在新澤西舉行的決賽中，一起登台頒發「大力神盃」，打破了由FIFA主席獨自頒獎的慣例。

精華 FAQ

  • 他在對烏茲別克的比賽中梅開二度，成為史上首位在六屆世界盃都能進球的球員，並將個人世界盃進球數累積到10球，超越尤西比奧。

  • 葡萄牙在整場比賽掌握主動，靠C羅、門德斯、對手烏龍與萊奧進球，最終以5比0大勝烏茲別克，並以4分暫居小組第一。

  • C羅賽後表示外界總會在表現好時稱讚、失誤時批評他太老或該退休，並強調球隊已用勝利回應；至於梅西相關提問，他則直接略過。

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