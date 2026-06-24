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新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%

編譯廖振堯／綜合報導
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本屆世界盃在前40場比賽中，進球數比上屆進球數高出近25%，可能與新的足球設計有...
本屆世界盃在前40場比賽中，進球數比上屆進球數高出近25%，可能與新的足球設計有關。(路透)

本屆世界盃是史上進球數最高的一屆，在前40場比賽中已經有121個進球，比上屆世界盃同期比賽的進球數高出近25%，激增的原因之一可能是國際足總(FIFA)在本屆賽事中採用新的足球設計。

美聯社報導，國際足總表示這款足球採用了深縫設計，旨在提供傳球時保持最佳穩定性。球員和教練都表示球速極快，一踢便直奔球門而去。此外，球體表面的浮雕圖案增加了摩擦力，有助於在潮濕條件下射門和運球。奧地利國家隊總教練朗尼克(Ralf Rangnick)便說，「這球速度快得像砲彈一樣。我覺得今天和過去幾天的比賽都證明了，只要在對的地方踢出球，就很難撲救。」

本屆使用的三重浪(Trionda)足球，由阿迪達(Adidas)研發設計，採用全新四片式結構設計，搭載新一代Connected Ball技術，首度將感應晶片嵌入球體側邊，這顆足球在視覺設計、物理結構與內嵌科技上，都迎來了歷史性的突破，好幾名守門員無法精準預測新足球的飛行軌跡。

本屆世界盃前40場比賽共有88名不同球員攻入121球，平均每場比賽進球數達八球。其中只有三場比賽以0比0收場，另有八個烏龍球。

本屆賽事有望大幅打破2022年卡達世界盃創下的172球紀錄。不過兩者並非完全相同的比較基準，因為2022年世界盃只有64場比賽，而本屆則增加至104場。即便只以64場比賽作為基準推算，本屆賽事的進球數也將接近194球，遠遠超越四年前創下的紀錄。此外本屆世界盃新增了補水休息環節，比賽時間也隨之延長，創造了更多得分機會。

這股進球增加的趨勢並不僅限於世界盃。歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League)在過去兩個賽季也持續刷新紀錄：2024-25賽季平均每場3.27球，而2025-26賽季則進一步提高至平均每場3.47球。

世界盃迄今超過一半的進球來自英格蘭、德國、西班牙三大職業聯賽的球員，其中英超遙遙領先，目前效力於英超兵工廠(Arsenal)的巴西球員馬丁內利(Gabriel Martinelli)更認為英超聯賽的強度比這屆世界盃還高。英超球員共攻入28球，德甲球員16球、西甲球員11球、法甲球員7球、義甲球員5球。

美國職業足球聯盟(MLS)的球員則踼進8球，包括梅西的5球。

精華 FAQ

  • 文章指出，進球增加可能與國際足總採用的新足球有關。球體深縫、表面浮雕與新科技讓球速更快，也讓守門員更難預判飛行軌跡。

  • 這顆Trionda足球採四片式結構，並加入Connected Ball技術，把感應晶片嵌入球體側邊；同時以深縫與浮雕提升穩定性及摩擦力。

  • 前四十場已有一百二十一球，若以六十四場推算可接近一百九十四球，可能遠超卡達世界盃。歐冠與英超等聯賽也同樣出現高得分趨勢。

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