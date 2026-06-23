我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

世界盃／FIFA主席證實川普將共同頒發大力神盃 去年頒獎不退場成話題

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2025年12月5日因凡蒂諾在2026年世界盃足球賽抽籤儀式上，頒發FIFA...
圖為2025年12月5日因凡蒂諾在2026年世界盃足球賽抽籤儀式上，頒發FIFA和平獎給川普總統。(美聯社)

2026年美加墨世界盃足球賽進入白熱化階段，除了球場上的強權廝殺引人關注外，頒獎大典也將迎來歷史性的一幕，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）今天證實，川普總統（Donald Trump）將於7月19日在紐澤西舉行的決賽中，與他一同登台頒發象徵至高榮譽的「大力神盃」，打破了近代世足賽由FIFA主席獨自頒獎的慣例。

過去兩屆世足賽（2018年俄羅斯、2022年卡達），皆由因凡蒂諾親自將獎盃遞交給奪冠球隊隊長，不過這次回到北美主場，FIFA決定打破常規，因凡蒂諾在今天受訪時透露，「我們將與川普總統一起享受決賽，當然，也會一起把獎盃親手交給冠軍隊伍，我們一直都保持緊密合作。」

事實上，國家元首頒發世足賽獎盃並非絕無僅有，1966年英格蘭奪冠時，就是由英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）親授獎盃；1982年西班牙世足賽，則由國王胡安．卡洛斯一世（King Juan Carlos）將球頒給義大利傳奇門將索夫（Dino Zoff）。

然而，這項頒獎人選決定，很難不讓人聯想到去年夏天在紐澤西舉行的世俱盃（FIFA Club World Cup）爭議。當時切爾西擊敗巴黎聖日耳曼奪冠，川普獲邀頒獎給藍軍隊長詹姆斯（Reece James），卻在儀式結束後遲遲未離場，甚至熱情加入球隊的慶祝合照中，讓現場球員一度顯得有些不知所措。

精華 FAQ

  • 因凡蒂諾表示，川普將於7月19日在紐澤西舉行的2026年世界盃決賽中，與他一同登台，親手把大力神盃頒給冠軍隊伍，這也打破近代世足賽慣例。

  • 過去兩屆世界盃都由FIFA主席獨自把獎盃交給冠軍隊長，但這次因凡蒂諾決定與川普共同頒獎，等於讓國家元首參與最終頒獎環節，格外引人注目。

  • 因為川普去年在紐澤西頒獎給切爾西後，沒有立刻離場，還加入球隊合照，讓球員一度不知所措，因此外界對他這次再度出現在頒獎台上特別關注。

世界盃

上一則

世界盃／絕佳機會球踢飛被迦納逼和 凱恩無奈：必須接受

下一則

世界盃／擄獲墨西哥球迷的心 南韓對決南非生死戰將獲「地主優勢」

延伸閱讀

世界盃／FIFA主席英凡提諾 10年打造足球權力帝國

世界盃／FIFA主席英凡提諾 10年打造足球權力帝國
世界盃／本屆並非終章？ 媒體爆料梅西仍有望下屆43歲返鄉踢百年賽

世界盃／本屆並非終章？ 媒體爆料梅西仍有望下屆43歲返鄉踢百年賽
世界盃／西班牙與法國領軍 世界盃6大奪冠熱門隊伍一覽

世界盃／西班牙與法國領軍 世界盃6大奪冠熱門隊伍一覽
FIFA主席：美加墨世界盃進場觀賽球迷 已破100萬

FIFA主席：美加墨世界盃進場觀賽球迷 已破100萬

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了