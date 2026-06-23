我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅稱伊朗同意核子檢查：沒答應就取消談判

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

美國放寬伊朗隊世界盃旅行限制 允許賽前兩天入境

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國國土安全部今天表示，美國已放寬對伊朗隊在世界盃期間的旅行安排限制，允許他們在下一場比賽前兩天入境。

路透社報導，伊朗隊先前僅獲准在賽前一天入境美國，這一舉動引發伊朗總教練批評，稱伊朗隊是「整個世界盃中受壓迫最嚴重的球隊」。

美國國土安全部發言人說：「針對伊朗隊6月26日在西雅圖進行的第3場比賽，伊朗隊已獲准在賽前兩天入境美國。」

「不過，伊朗隊仍須在比賽結束當天離境。整體安全措施與規範維持不變。我們依然致力於為球員、工作人員與球迷提供盡可能安全的賽事。」

國際足球總會（FIFA）與伊朗隊未立即回覆置評請求。

伊朗上週表示，有意就球隊面臨的旅行限制向國際足總提出申訴。在美伊關係因近4個月的戰爭而高度緊張之際，美國對伊朗隊實施旅行限制，使得球隊在美國比賽的前一天，必須從位於墨西哥蒂華納（Tijuana）的基地通勤前往賽場。

美國總統川普今年3月曾表示，雖然歡迎伊朗參加世界盃，但他認為，為了「他們的生命與安全」考量，伊朗隊不宜在比賽之間停留美國境內。

精華 FAQ

  • 美國國土安全部表示，伊朗隊可在6月26日西雅圖第3場比賽前兩天入境，較原先僅能賽前一天入境的規定更寬鬆，但其他安全規範不變。

  • 先前規定要求伊朗隊只能在賽前一天入境，且比賽日須從墨西哥蒂華納基地通勤，美方限制被伊朗總教練批評為全世界盃最受壓迫的安排。

  • 雖然入境時間提前到賽前兩天，但伊朗隊仍必須在比賽結束當天離境。美方同時強調，整體安全措施與賽事規範依舊維持不變。

世界盃

上一則

世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題

延伸閱讀

世界盃／又被要求立即離美 伊朗隊在更衣室留下感謝信

世界盃／又被要求立即離美 伊朗隊在更衣室留下感謝信
伊朗世界盃國家隊首戰後被趕回墨西哥 不得在美留宿

伊朗世界盃國家隊首戰後被趕回墨西哥 不得在美留宿
世界盃／美伊戰爭下備戰 伊朗球員：參賽喜悅被破壞

世界盃／美伊戰爭下備戰 伊朗球員：參賽喜悅被破壞
世界盃／比利時領紅牌 伊朗頑強防守0：0逼平

世界盃／比利時領紅牌 伊朗頑強防守0：0逼平

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命