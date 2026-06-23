多元族裔改寫世界盃樣貌 1/4球員非本土出生親兄弟鬩牆

瑞典球員阿亞里（Yasin Ayari）。(路透)

瑞典球員阿亞里世界盃 首秀開賽7分鐘就進球，但是出於對父親祖國突尼西亞的尊重，他舉起雙手帶著歉意，而非熱烈慶祝。

法新社報導，這位布萊頓足球俱樂部（Brighton）中場的境況在充斥著具多國血統或海外出生球員的本屆世界盃足球賽中並不罕見。許多球員因此而有資格代表不止一個國家參賽。

●近1/4球員非本土出生

瑞典出生的阿亞里（Yasin Ayari）說：「這場比賽對我來說具有特殊意義，也因此我首球進網時選擇不慶祝。因為我對突尼西亞有很深的感情，真的很愛這個國家。」他也有資格替母親祖國摩洛哥出賽。

如今，如何發掘並且招募雙重國籍球員已經成為各國在這個全球舞台上爭取佳績的關鍵。2026世界盃共1248名參賽球員中，接近1/4代表出生地以外國家。

摩洛哥於4年前成為首支闖入世足賽4強的非洲國家，希望這回繼續締造佳績。首戰以1比1逼和巴西那場比賽，摩洛哥締造場上11名球員一度全為外國出生的賽史紀錄。

●大熔爐出色結合

只有16萬人口的古拉索（Curacao）令人驚豔躋身世界盃殿堂，很大程度得益於這個加勒比海小島國家與荷蘭之間的密切關聯。「藍色浪潮」（Blue Wave）26人名單中有25人在荷蘭出生，由曾任荷蘭國家隊教頭的艾德沃卡特（Dick Advocaat）領軍。

古拉索的黎安卓．巴庫納（Leandro Bacuna）及儒尼尼奧．巴庫納（Juninho Bacuna）兄弟是本屆參與世足7對兄弟檔之一，其中4對更身披不同戰袍。

巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）的德西雷．杜埃（Desire Doue）擔綱法國攻勢，哥哥蓋拉．杜埃（Guela Doue）則效力象牙海岸。

蘇塔兄弟（John Souttar、Harry Souttar）分別把守蘇格蘭、澳洲後防。尼科．威廉斯（Nico Williams）選擇效力西班牙，哥哥伊拿基．威廉斯（Inaki Williams）則代表迦納，與荷蘭前鋒布羅比（Brian Brobbey）同母異父兄弟盧卡森（Derrick Luckassen）為隊友。

接連與前冠軍西班牙、烏拉圭戰成平手的維德角（Cape Verde）堪稱本屆黑馬。「藍鯊軍團」（Blue Sharks）後防核心羅培斯（Roberto ‘Pico’ Lopes）在都柏林（Dublin）出生，母親是愛爾蘭人，父親來自維德角。

澳洲邊鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）在2比0擊敗土耳其之役攻進首球。逃離蒲隆地內戰的父母在坦尚尼亞難民營生下他，移民伯斯（Perth）時，他仍在襁褓中。

●多元背景豐富我

國際足球總會（FIFA）近年對於年輕球員國籍選擇持更開放理解態度。現行規則下，21歲以下球員只要尚未在大賽登場、成人國家隊出賽紀錄在3場以下，即可轉籍。

適用這項制度的不只小國。英格蘭球星賴斯（Declan Rice）今天對戰迦納將迎來個人第75場國家隊出賽里程碑，但他早年曾3度替愛爾蘭出賽，後來才轉披「三獅軍團」（Three Lions）戰袍。

德國的穆夏拉（Jamal Musiala）在英國成長，曾代表英格蘭青年隊，後來接受德國徵召。拜仁慕尼黑（Bayern Munich）球星奧利斯（Michael Olise）在倫敦出生，父親為英國—奈及利亞混血，母親為法國－阿爾及利亞混血。

奧利斯受訪時表示：「我其實來自4個國家：法國、阿爾及利亞、奈及利亞和英格蘭。我很幸運擁有這4個部分，它們共同豐富了我。」