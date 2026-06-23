世界盃／大雷雨襲費城 球迷在淋雨 首見延賽2小時

世界盃足球賽I組法國對伊拉克之戰，因天候因素一度延賽，不減球迷熱情。（美聯社）

22日在費城體育場舉行的美加墨世界盃 I組次輪法國隊對陣伊拉克隊的比賽進入中場休息時，受比賽場地附近雷雨天氣和閃電威脅影響，體育場內人員被疏散，下半場比賽推遲進行。

這場比賽在美國費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）開踢，也是本屆首次因雷暴預警導致比賽被推遲。最終，法國隊3：0戰勝伊拉克隊的這場比賽，下半場被推遲近兩個小時才進行。另外，該半場的補水暫停環節也宣告取消。

根據本屆世界盃的防雷規定，如果體育場周圍13公里範圍內探測到雷電，比賽將至少暫停30分鐘。這項規定是為了確保球員和球迷在夏季變幻莫測的風暴中保持安全。

世界盃足球賽I組法國對伊拉克之戰，上半場雨勢不斷。（美聯社）

本屆美加墨世界盃賽事因在盛夏舉行，面臨著夏季可能的雷暴、閃電等極端天氣。雖然一般的降雨很少導致足球比賽中斷，但北美氣候特有的強勁季節性風暴卻帶來了更高的中斷風險。

FIFA明確表示，只要場地沒有嚴重積水或變得不安全，常規降雨不會導致比賽暫停。但對賽事組織者而言，真正的關鍵點不在於降雨本身，而在於往往伴隨降雨而來的雷暴等極端天氣。FIFA遵循當地的安全規程，因此必須嚴格遵守各舉辦城市市政當局制定的法規。在北美（尤其是美國），當地公共安全法規針對雷電和強風暴採取了「零容忍」態度。

因此，賽事官員和裁判不再僅僅關注降雨強度，而是依賴於局地環境監測系統。決定是否立即暫停比賽的真正依據，完全取決於關於危險雷電活動範圍的嚴格數學半徑標準。

根據區域公共安全準則，如果檢測到體育場方圓8英里（約13公里）範圍內出現雷電，世界盃比賽必須立即暫停。一旦達到這一臨界值，裁判將暫停比賽，雙方球隊必須立即離開球場返回更衣室。與此同時，看台上的觀眾會被引導離開露天座位區，轉移到有頂棚的安全通道區域。

一旦因雷電導致比賽暫停，強制性的30分鐘倒計時便會啟動。若要安全恢復比賽，必須確保在上述13公里的危險區域內，整整30分鐘內未再監測到任何一次雷擊。這帶來了一項挑戰：等待期間若檢測到新的雷擊，30分鐘計時器將自動重置，從而導致暫停時間不斷延長。