世界盃／阿根廷打造「26公尺梅西雕像」超越印度版本 全球最高

梅西率阿根廷奪得2022年世界盃。（路透）

阿根廷近日在內烏肯省庫特拉爾科（Cutral Có）揭幕一座高達26公尺的巨型梅西雕像，向這位八屆金球獎得主及世界盃 冠軍致敬，這座雕像成為全球最高的梅西雕像，超越印度現有的21公尺梅西雕像。

這座重達70噸的雕像，刻畫梅西身穿阿根廷國家隊球衣、單膝跪地慶祝的經典姿態，一手高舉、身旁矗立著世界盃冠軍獎盃，重現他2022年率領阿根廷奪得卡達世界盃的榮耀時刻。

雕像由阿根廷藝術家阿爾多．貝羅伊薩（Aldo Beroisa）創作，整個製作工程歷時約一年完成。貝羅伊薩希望透過這座大型公共藝術作品，永久紀念梅西為阿根廷足球寫下的輝煌篇章。

貝羅伊薩透露，雕像採用鋼鐵骨架、金屬網與多層砂漿結構打造。第一層使用細混凝土砂漿，第二層加入碎石、水泥與白膠增加附著力，最後再以細緻灰泥完成表面處理。

阿根廷揭幕一座高達26公尺的梅西雕像。(美聯社)

其中，頭部是最具挑戰性的部分。貝羅伊薩坦言，為了雕刻五官，尤其是嘴部細節，他曾連續兩、三個晚上徹夜未眠，甚至要求團隊反覆修改，力求呈現最神似的梅西神情。

為確認作品相似度，他還找來兩位「評審」提供意見，一位是住在內烏肯、向來相當挑剔的好友，另一位則是自己的妻子。當妻子告訴他「已經很像了」時，他才決定繼續推進後續創作。

談及與印度梅西雕像的「高度之爭」，貝羅伊薩坦言，自己過去曾打造一座20公尺高的梅西雕像，後來得知印度建成21公尺版本後，激起他的鬥志。「這觸動了我的自尊心，這是阿根廷人的驕傲。」他說，因此決定打造高達27公尺的新作品，一舉超越印度版本6公尺。

這座巨型雕像落成後，預料將成為阿根廷新的地標景點，吸引來自世界各地的梅西球迷及觀光客前往朝聖。