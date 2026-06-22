「我爸32年前也踢過世界盃」挪威有3對國腳父子

挪威球星哈蘭德的父親也是國腳，曾代表挪威參加1994年在美國舉行的世界盃。(歐新社)

挪威國家隊在世界盃 足球賽球場上提前慶祝父親節。

有線電視新聞網(CNN)報導，1994年在美國舉行的世足賽，挪威國家隊主力門將艾瑞克(Erik Thorstvedt)、中場球員艾爾夫英格(Alf-Inge Haaland)與前鋒高蘭(Gøran Sørloth)同場效力。

32年後，他們都有子繼承衣缽，同時入選「紅白藍軍團」(Røde, Hvite, Blå)，亦再次在美國舉辦的世界盃合體。從1994年到2026年，兩代人、3個家庭6個名字，跨越兩個世紀的「國腳」約定，成為國際足壇少有的巧合與傳承。

這是世界盃史上首次出現如此多的「重聚」(respawning)。艾瑞克坦言，一想到兒子克里斯蒂安(Kristian Thorstvedt)對陣伊拉克，他感動到忍不住流淚。

高蘭形容，看到兒子亞歷山大(Alexander Sørloth)與厄林‧哈蘭德(Erling Haaland)並肩作戰，「好像童話故事成真了。」

此外，中場球員派崔克(Patrick Berg)也是挪威前國腳奧揚(Ørjan Berg)的兒子，他曾在1988年至2000年間代表挪威出場19次。

從冬奧(Winter Olympics)到高爾夫、網球與田徑，挪威運動員正在世界舞台大放異彩，得益於挪威社會鼓勵小孩參與多項運動、且不給他們必須成功的任何壓力。

「我們不必把我們的抱負寄託在兒子身上，」艾瑞克說，「我們知道，要想享受足球，並把它變成你人生中最喜歡的事情，最重要的是不要給孩子施加太大壓力。」

亞歷山大打過手球(handball)，並在12歲時入選挪威國家競速滑冰隊(speed skater)。爸爸高蘭表示，相較自己當年參賽，他現在更喜歡看兒子亞歷山大踢球。

艾瑞克則說自己太焦慮而無法輕鬆看待兒子克里斯蒂安的失誤，反而大讚厄林‧哈蘭德是挪威隊自1998年法國世界盃後重返球場的關鍵，說他出色到讓人覺得挪威隊可能會成為本屆世界盃的黑馬，「我們隊表現並不算好，但他卻能平均每場進超過一球。」

無論如何，這幾位爸爸正努力享受當下，也許未來他們還會再回到世界盃，屆時可能會換成爺爺的身分。