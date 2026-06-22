我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

墨西哥爺爺球迷場外痛哭 6000元買世界盃門票無法入場

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少子女為球迷父親獻上終極版父親節禮物，為父親購買世界盃球票。(路透)
不少子女為球迷父親獻上終極版父親節禮物，為父親購買世界盃球票。(路透)

親臨現場觀看世界盃足球賽是眾多球迷的一生夢想，6月21日是父親節，適逢世界盃再度於美國舉行，世足賽門票也因此成為最熱門與最驚喜的父親節禮物。但幾家歡樂幾家愁，一位26歲的孫女為89歲的爺爺花了6000元買的電子門票竟沒有收到，令爺爺大失所望。她的遭遇令網友痛心不已。

海莉·羅德里格斯（Hayley Rodriguez）的父親和許多足球迷一樣，一直夢想著能親臨現場觀看世界盃。但當這項全球盛事首次來到他的城市時，高昂的票價讓他不得不再次待在洛杉磯家中，透過電視收看比賽。

他並不知道，21歲的羅德里格斯一直暗中和兩個手足一起湊錢為他買一張門票，每天都查看是否有他們能負擔得起的比賽。羅德里格斯表示， 「聽到他不斷念著『要是我能去就好了』，真是太搞笑了。我們心裡想的是『等著瞧吧』。」她說：「他從不收禮物， 現在能夠給他一個驚喜，滿足他心心念念的願望，感覺真是太棒了。」

在社群媒體上，足球迷們分享著父親們收到世界盃門票時難以置信的反應影片。這些貼文獲得了數十萬的點擊量，也讓許多網友感動落淚。

羅德里格斯說，她的父親是一位卡車司機，他把三個小孩放在第一位，從沒為自己買過任何東西。她說，即使拿到球票，他的第一個反應也是堅持要賣掉，聲稱他寧願在家看球。但在洛杉磯舉行的伊朗對紐西蘭比賽中，他向所有人表明，他正在實現自己的夢想。「他給通訊錄裡的每個人打電話，和他們視訊通話，發照片告訴他們他在哪裡，告訴他們他是怎麼得到世界盃球票的。」羅德里格斯說。 「這感覺太棒了，因為我和我的兄弟姐妹一直都說，爸爸就是我們的全世界。」　

但是也有令人痛心的故事。26歲的寶拉·赫南德茲（Paola Hernández）告訴加州郵報（The California Post ），她的爺爺曼德茲（Chico Mendez）畢生心願就是親臨現場觀看世足賽。她於是花了6000元在StubHub上購買18日爺爺心愛的墨西哥對南韓的比賽。

然而赫南德茲購買的電子門票卻無法加載到手機應用程式上。人到了球場，卻無法入內觀賽，在場外聽到墨西哥隊得分引爆的觀眾歡呼聲，對曼德茲來說情何以堪。他想到只能在場外用手機觀看比賽直播，不禁流下眼淚。

「看到他那顆破碎的心，我心也碎了，」赫南德茲說。「他滿懷興奮和希望而來。這可是他的夢想，卻眼睜睜地看著這一切被無情地奪走……看到他在體育場外哭泣，我真是心如刀割。」

赫南德茲在TikTok上分享了這段噩夢般的經歷，當時她的祖父正用手機觀看比賽。這段暴紅的影片獲得1300萬次點擊，粉絲們紛紛呼籲StubHub必須妥善處理這位墨西哥球迷的遭遇。

StubHub從善如流，退還了6000元，並再免費提供一場墨西哥隊比賽的門票。遺憾的是，海拔7350呎的墨西哥市對赫南德茲爺爺的身體是一大挑戰，患有高血壓的他不堪短期內再度前往墨西哥。

精華 FAQ

  • 因為孫女替他買的世界盃電子門票無法載入手機應用程式，導致他到了球場卻不能入內，只能在場外聽到進球歡呼聲，失望到當場落淚。

  • 孫女把爺爺在場外用手機看球、神情難過的畫面上傳TikTok後，影片迅速爆紅，獲得1300萬次點擊，許多網友要求StubHub妥善處理。

  • 在影片引發關注後，StubHub退還了6000元票款，並免費提供另一場墨西哥隊比賽門票；但因爺爺年事已高且有高血壓，已無法再前往觀賽。

世界盃

上一則

「我爸32年前也踢過世界盃」挪威有3對國腳父子

下一則

世界盃／德暌違12年重返淘汰賽 絕殺功臣溫達夫 從工人變奇兵

延伸閱讀

華人球迷豪擲萬元搶世界盃門票 最後送人都不要

華人球迷豪擲萬元搶世界盃門票 最後送人都不要
川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元

川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元
全美最便宜世界盃門票在這 最低140元就能看現場

全美最便宜世界盃門票在這 最低140元就能看現場
NBA總冠軍賽G3／季票球迷天人交戰 轉賣2張票能獲利8000元

NBA總冠軍賽G3／季票球迷天人交戰 轉賣2張票能獲利8000元

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡