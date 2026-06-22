墨西哥爺爺球迷場外痛哭 6000元買世界盃門票無法入場

不少子女為球迷父親獻上終極版父親節禮物，為父親購買世界盃球票。(路透)

親臨現場觀看世界盃 足球賽是眾多球迷的一生夢想，6月21日是父親節，適逢世界盃再度於美國舉行，世足賽門票也因此成為最熱門與最驚喜的父親節禮物。但幾家歡樂幾家愁，一位26歲的孫女為89歲的爺爺花了6000元買的電子門票竟沒有收到，令爺爺大失所望。她的遭遇令網友痛心不已。

海莉·羅德里格斯（Hayley Rodriguez）的父親和許多足球迷一樣，一直夢想著能親臨現場觀看世界盃。但當這項全球盛事首次來到他的城市時，高昂的票價讓他不得不再次待在洛杉磯家中，透過電視收看比賽。

他並不知道，21歲的羅德里格斯一直暗中和兩個手足一起湊錢為他買一張門票，每天都查看是否有他們能負擔得起的比賽。羅德里格斯表示， 「聽到他不斷念著『要是我能去就好了』，真是太搞笑了。我們心裡想的是『等著瞧吧』。」她說：「他從不收禮物， 現在能夠給他一個驚喜，滿足他心心念念的願望，感覺真是太棒了。」

在社群媒體上，足球迷們分享著父親們收到世界盃門票時難以置信的反應影片。這些貼文獲得了數十萬的點擊量，也讓許多網友感動落淚。

羅德里格斯說，她的父親是一位卡車司機，他把三個小孩放在第一位，從沒為自己買過任何東西。她說，即使拿到球票，他的第一個反應也是堅持要賣掉，聲稱他寧願在家看球。但在洛杉磯舉行的伊朗對紐西蘭比賽中，他向所有人表明，他正在實現自己的夢想。「他給通訊錄裡的每個人打電話，和他們視訊通話，發照片告訴他們他在哪裡，告訴他們他是怎麼得到世界盃球票的。」羅德里格斯說。 「這感覺太棒了，因為我和我的兄弟姐妹一直都說，爸爸就是我們的全世界。」

但是也有令人痛心的故事。26歲的寶拉·赫南德茲（Paola Hernández）告訴加州郵報（The California Post ），她的爺爺曼德茲（Chico Mendez）畢生心願就是親臨現場觀看世足賽。她於是花了6000元在StubHub上購買18日爺爺心愛的墨西哥對南韓的比賽。

然而赫南德茲購買的電子門票卻無法加載到手機應用程式上。人到了球場，卻無法入內觀賽，在場外聽到墨西哥隊得分引爆的觀眾歡呼聲，對曼德茲來說情何以堪。他想到只能在場外用手機觀看比賽直播，不禁流下眼淚。

「看到他那顆破碎的心，我心也碎了，」赫南德茲說。「他滿懷興奮和希望而來。這可是他的夢想，卻眼睜睜地看著這一切被無情地奪走……看到他在體育場外哭泣，我真是心如刀割。」

赫南德茲在TikTok上分享了這段噩夢般的經歷，當時她的祖父正用手機觀看比賽。這段暴紅的影片獲得1300萬次點擊，粉絲們紛紛呼籲StubHub必須妥善處理這位墨西哥球迷的遭遇。

StubHub從善如流，退還了6000元，並再免費提供一場墨西哥隊比賽的門票。遺憾的是，海拔7350呎的墨西哥市對赫南德茲爺爺的身體是一大挑戰，患有高血壓的他不堪短期內再度前往墨西哥。