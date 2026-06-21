世界盃／中國男星李現開球 央視居然沒給鏡頭

6月21日，中國演員李現在比賽前擔任開球嘉賓。(新華社)

2026年美加墨世界盃 21日進行西班牙對陣沙烏地阿拉伯的小組賽，中國演員李現以「開球嘉賓」身分亮相，成為首位登上世界盃正賽開球儀式的中國藝人。不過，央視轉播並未播出李現的開球畫面，引發網友熱議，紛紛在社群平台搜尋他究竟出現在何處。

李現2019年因主演「親愛的，熱愛的」中的電競大神韓商言爆紅，成為一線男星。近年他又與劉亦菲搭檔「去有風的地方」展現細膩的演技，人氣與口碑兼具。

根據世界盃足球賽現場觀眾拍攝並上傳的影片，李現手捧比賽用球步入場內，在指定球座前放置足球後，向現場觀眾揮手致意並與足球合影留念。整個儀式並非外界原先想像的站上中圈為比賽開球，李現只是遞送官方比賽用球的形式參與賽前活動。

事實上，贊助商Adidas此前已透過社群平台說明「開球嘉賓」的職責，內容包括在國際足聯官員陪同下攜帶比賽用球進場，將足球放置於球員通道入口的專用底座，並近距離參與兩隊列隊、奏唱國歌等賽前儀式，之後再前往包廂觀賞比賽。

比賽開始前約50分鐘，李現在微博分享6張於世界盃球場拍攝的照片，並寫下「我準備好了，你準備好了嗎？」為這場特別體驗暖身。

Adidas於6月19日正式宣布聘請李現擔任2026世界盃開球嘉賓，並特別製作「聘書」向他授予身分。李現在留言區隨即回覆「使命必達！」引發粉絲熱烈討論。

此次世界盃亮相也被視為品牌行銷合作的一環。李現自2025年4月起成為Adidas全線代言人，近年與品牌互動頻繁，多次因穿搭及相關活動引發話題。