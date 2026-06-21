世界盃／第1000場 日本6月21日對上突尼西亞受矚目

日本與突尼西亞21日交手，是世界盃第1000場比賽，圖為突尼西亞教練瑞納爾。(美聯社)

國際足球總會(FIFA)表示，日本 21日對決突尼西亞，將成為世界盃 史上第1000場比賽。日本隊教頭表示，希望麾下球員能踢出配得上這場深具里程碑意義賽事的表現。

日本和突尼西亞21日將在墨西哥蒙特雷體育場(Monterrey Stadium)進行世界盃第1000場比賽。在這場里程碑賽事前，日本在達拉斯的首戰中以2比2逼和荷蘭；突尼西亞則在蒙特雷以1比5慘敗給瑞典 。

日本隊教頭森保一賽前表示，能夠參與世足史上第1000場比賽是一種榮譽，他希望日本隊能帶來一場精彩的比賽。他說：「我們希望確保這是一場精彩的比賽，以配得上世界盃第1000場比賽。」

連續第三次參加世界盃的突尼西亞14日世足首戰慘敗瑞典後，總教練拉姆奇(Sabri Lamouchi)遭解雇，改由法國籍教練瑞納爾(Herve Renard)掌兵符。

森保一表示，他相信閱歷豐富的瑞納爾將會讓突尼西亞球員迫不及待。瑞納爾曾在2022年世界盃執教沙烏地阿拉伯以2比1爆冷擊敗最終奪冠的阿根廷。

突尼西亞中場兼隊長斯基里(Ellyes Skhiri)表示：「能參與第1000場世界盃比賽，意義重大。」

本屆世界盃總計有創紀錄的48支會內賽隊伍，而1930年第一屆世界盃僅有13支參賽隊伍。

「藍武士」軍團20日在蒙特雷近郊進行賽前最後調整，主將久保建英於14日出戰荷蘭時左膝受傷，已確定缺席對上突尼西亞的比賽。日本與突尼西亞曾於2002年世界盃小組賽交手，當時「藍武士」軍團以2比0獲勝。

日本與突尼西亞21日交手，是世界盃第1000場比賽，圖為日本隊教練森保一。(美聯社)