世界盃／開踢33場比賽進球數已破百 破68年來紀錄…與用球有關？

本屆世界盃官方指定用球「Trionda」足球。(美聯社)

荷蘭隊今天5：1大勝瑞典 隊，讓美加墨世足賽只進行33場比賽暨累積100顆進球，成為1958年瑞典世界盃 後最快達成百顆進球的紀錄。

荷蘭前鋒哈克波（Cody Gakpo）的荷蘭第3顆進球，讓本屆賽事累積進球數正式達到三位數大關，速度僅次於1954年的瑞典世界盃，當時只進行20場比賽就累積百顆進球。

2014年巴西世界盃，總冠36場比賽達到100顆進球數，和1982年相同；1978年和1994年世界盃都是歷時38場比賽。

若是按照目前每場比賽平均3.09顆進球數來看，本屆美加墨世界盃有機會達到300顆進球。

本屆賽事是首度擴增到48隊的世界盃，小組賽第一輪就有多場大比分賽事，包括德國 7：1大勝古拉索、加拿大6：0擊敗卡達隊，以及瑞典5：1打下突尼西亞隊等。

進球如此之多的原因之一，可能是比賽中使用了本屆「Trionda」足球，好幾名守門員無法精準預測Trionda的飛行軌跡，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）就有30碼「世界波」進球紀錄。

根據統計，已有5名選手踢進超過22碼的遠射，其中兩記來自瑞典阿亞里（Yasin Ayari），分別是24.8碼和24.3碼，「苦主」都是突尼西亞。

「Trionda」足球採用全新四片式結構設計，搭載新一代CONNECTED BALL技術，首度將感應晶片嵌入球體側邊，相較過往懸吊式設計，力求在傳球過程中保持更穩定的飛行軌跡。表面的浮雕圖案能幫助球員在潮濕環境中提升控球和射門的摩擦力。

同時，足球內部嵌入最先進的500赫茲運動傳感晶片，能即時傳送球體動態，結合AI技術協助快速判定越位、手球等爭議判決。