世界盃／小科普：足球比賽 裁判也會抽筋？

世界盃小組賽D組美國隊對陣澳洲隊的比賽末段，主裁判茨瓦耶(Felix Zwayer，坐者)突然抽筋倒地，澳洲球員歐尼爾(Aiden O'Neil)趕緊幫助他伸展。(美聯社)

足球比賽中，球員抽筋並不稀奇，但裁判抽筋，你見過嗎？

在19日美加墨世界盃 小組賽D組第二輪美國隊對陣澳洲 隊的比賽末段，當值主裁判茨瓦耶突然抽筋倒地。這一罕見場面迅速引發全網熱議。

儘管在世界盃這樣的頂級賽事中裁判抽筋並不多見，但考慮到足球裁判工作對體能的要求極高，這也不算太意外。

首先，裁判的跑動距離相當可觀。在一場90分鐘的頂級足球比賽中，球員打滿全場的跑動距離在1萬米左右。而裁判為了始終保持在距離皮球15到20米的「最佳觀察窗口」，只要球在移動，就得不斷調整位置，攻防兩端來回奔波。一場比賽下來，裁判跑動距離往往會超過球員。

執法本屆世界盃的中國裁判馬寧曾向記者透露，他每場比賽的跑動距離大約1.2萬米，若遇加時賽，最高達到過1.6萬米。

其次，裁判的跑動方式也更為特殊。為了不阻擋球員的傳球路線，同時始終保持面向皮球，裁判在場上有大量倒退跑和側向滑步等移動方式。而足球比賽中攻防轉換頻繁，防守反擊屢見不鮮，裁判常常需要在瞬間完成大幅減速、轉身，再全力衝刺。這種反覆變速變向的跑動方式，對耐力和爆發力要求更高。

再者，「高齡」裁判面臨體能恢復難題。在職業足壇，球員超過35歲便被視作「老將」，但對裁判而言，35歲到45歲才是執法國際大賽的黃金年齡。隨著年齡增長，身體抗疲勞能力自然下降。而且與擁有頂級康復師全程保障的球員相比，裁判的恢復更多依賴自主體能訓練和個人調節，難度更大。

總而言之，要想站上國際賽場成為一名頂級裁判，除了具備扎實的足球知識、豐富的執法經驗和敏銳的判斷力，還要在40歲上下的年紀，保持不輸頂級職業球員的體能儲備。

正因如此，國際足聯為世界盃裁判設置了極為嚴苛的體能標準，達不到要求將被一票否決。馬寧曾向記者表示，國際足聯精英裁判的體能測試標準包括：6次40米衝刺跑，每次不得超過5.8秒；YOYO體測需達到19.5級（約2280米）；75米快跑須在15秒內完成，25米慢跑須在15秒內完成，如此連續循環40次……。

一般而言，這套標準要求裁判既具備短跑運動員的速度，又擁有長跑運動員的耐力，還要能在高強度奔跑和短暫恢復之間反覆切換。可以說，足球裁判是對綜合體能要求最高的運動崗位之一。

為了達到這一標準，幾乎每位世界盃裁判都付出了常人難以想像的努力。以馬寧為例，47歲的他每周仍要進行5到6次高強度訓練，常年堅持低碳水飲食，多年來連紅燒肉都不敢碰，將體脂率控制在11%左右。

當然，正如世界盃發生的這次裁判抽筋事件所示，即使準備再充分，裁判終究也是人，同樣可能體能耗盡或遭遇傷病。如果裁判實在無法堅持比賽，又該如何處理呢？

根據國際足聯規則，正式比賽均設有第四官員。第四官員同樣需要具備主裁判資格和執法能力，一旦主裁判出現意外，第四官員將立即頂替上場。而在世界盃等重要賽事中，為確保萬無一失，還額外設置了「第五官員」——候補助理裁判，以應對助理裁判出現問題的情況。

裁判或許不是場上的主角，但每一次哨聲背後，都要靠整場不停奔跑來支撐。那些嚴格的判罰背後，同樣是拚盡全力的付出。