我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

沒忘記2024年在港罷賽？央視疑封殺梅西 不給特寫、刪貼文

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷...
央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷發現，央視旗下各大社媒帳大幅刪除了梅西的內容。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中國網民發現央視近期疑封殺梅西，先高調稱讚後又刪文與減少曝光，並傳出直播不給特寫的說法，外界認為可能與他2024年香港罷賽爭議相關。

阿根廷球星梅西近日在2026世界盃中表現引發全球關注，但中國網民發現，官媒央視社交媒體先是稱讚「梅西封神」，隨後又疑大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道關於梅西出場的廣告也幾乎全消失，引起熱議。有網友爆料，稱央視社媒是被緊急通知「直播別給梅西特寫」，理由是「梅西本來就有輿情，審查有風險」；不少評論認為，央視此舉疑與2024年梅西在香港罷賽風波有關，意味著「央視沒有健忘」。央視尚未回應。

被視為中國官媒的大公報、文匯報昨接連報導稱，阿根廷球星梅西在首輪分組賽，協助球隊以3：0大勝阿爾及利亞，但有網民發現，央視社交媒體近期大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道中關於梅西出場的廣告幾乎全部消失。央視此舉被認為與梅西2024年跟隨邁阿密國際到訪香港友誼賽未上陣有關。

2024年，梅西跟隨美職聯球會邁阿密國際赴港舉行友賽，主辦方一直宣傳其將出場獻技，賽前主辦方曾要求梅西出場最少45分鐘，並以隊長身分領獎及致辭。儘管當時傳聞有傷在身，梅西仍在賽前跟隨球隊在香港大球場訓練，但比賽當天梅西全程坐在後備席，引起全場觀眾不滿，多人要求退款。

隨後梅西又前往日本友賽，並在下半場60分鐘時後備上陣，再度點燃中國球迷不滿。儘管梅西曾在社交媒體發文澄清，稱自席比賽純屬有傷在身，並無其他原因，但仍不被接受。

如今，央視大幅刪除與梅西相關的帖文、廣告、圖片等，各類涉及世界盃的廣告卻正常播出，不禁令人想起兩年前梅西訪港時的失場事件，意味著央視仍對那場罷賽風波相當在意，「央視沒有健忘」。

另據自媒體「念洲」指出，央視新聞社媒帳號發文稱：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」； 央視體育更稱讚梅西：「說梅西封神，是對神的褒獎......以38歲357天的年紀，成為世界盃歷史上上演帽子戲法最年長的球員。巔峰時期的梅西到底有多強」。

然而在18日，有球迷發現，央視旗下各大社媒帳大幅刪除梅西內容。有網友爆料：「不是說了昨晚部門緊急通知的，比賽特寫要切走，不給特寫，給全景沒問題，他本來就有輿情，審查的時候就提醒過風險」。目前爆料內容未被證實，央視也未對此回應，而新華社、人民日報等央媒對梅西的報導內容仍存在。

有網民爆料原因稱：「今早我不是說了，昨晚部門緊急通知的，比賽特寫要切走，不給特寫...
有網民爆料原因稱：「今早我不是說了，昨晚部門緊急通知的，比賽特寫要切走，不給特寫，給全景沒問題，他本來就有輿情，審查的時候就提醒過風險」。(取材自微博)

央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷...
央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷發現，央視旗下各大社媒帳大幅刪除了梅西的內容。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 報導指出，央視社媒先發布稱讚梅西的內容，之後又疑似大量刪除相關貼文、圖片與廣告，並且在直播中減少梅西特寫曝光，整體呈現出明顯降溫的處理方式。

  • 有網友爆料稱，央視內部曾緊急通知直播別給梅西特寫，理由是梅西本來就有輿情，若在審查環節出現風險，可能帶來額外爭議；但這些說法目前尚未被證實。

  • 文章指出，不少評論將央視疑似刪文與降曝光，解讀為對2024年梅西赴港友賽未上陣事件的延續反應，因當時引發大量中國球迷不滿，至今仍可能影響媒體態度。

香港 梅西 阿根廷

上一則

世界盃/男星李現受邀開球 喊「使命必達」

下一則

世界盃／父母從奈及利亞移英 巴洛根受惠出生公民權為美出賽

延伸閱讀

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT
世界盃／梅西寶刀未老 會為阿根廷再拚2030？「絕不可能」

世界盃／梅西寶刀未老 會為阿根廷再拚2030？「絕不可能」
進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了

進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了
世足賽／阿根廷教頭放行 梅西確認將在最後一場熱身賽上場

世足賽／阿根廷教頭放行 梅西確認將在最後一場熱身賽上場

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？