轉播世界盃形容「黃繼光堵槍眼」 球評李毅挨轟辱英烈

中國前國腳李毅17日在世界盃擔任解說嘉賓時，用「黃繼光堵槍眼」形容奧地利球員用身體擋住約旦球員射門的防守動作。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 前國腳李毅在世界盃轉播中以「黃繼光堵槍眼」比喻防守，引爆是否侮辱英烈的爭議，平台迅速撤換，網友則意見分歧。

中國前國腳李毅17日在世界盃 擔任解說嘉賓時，用「黃繼光堵槍眼」形容奧地利球員用身體擋住約旦球員射門的防守動作，被質疑侮辱英烈，不僅遭搭檔隨即打斷，平台也緊急處置，央視、小紅書 在上半場結束即棄用李毅；網友對此事看法兩極化。

綜合媒體報導，當時比賽進行到上半場第34分鐘，約旦隊發動攻勢，射門雖被奧地利門將撲出，但隨後的二次補射，遭奧地利後衛奮力防守，負責該場賽事評論的李毅在直播中脫口而出，形容該名奧地利後衛的動作如革命先烈般「捨身堵槍眼」。這句話播出後立即在網路上引發激烈爭議，下半場比賽開始，李毅的名字便直接從解說員的名單中被移出。

評論區有網友認為，這是把烈士敘事娛樂化，認為他「調侃烈士」，「如果黃繼光的犧牲可以被用來形容一場球賽的防守，那明天是不是可以用『飛奪瀘定橋』形容邊路突破？用『炸碉堡』形容任意球破門」；也有網友認為，這只是用來形容運動員捨身封堵，無冒犯之意，不應被過度上綱。

還有自媒體批評直播方反應之快，令人咋舌，「上一秒話音未落，下一秒人已離席」；戲劇性的「中場換人」，它說明所有人都心知肚明，那五個字碰了哪條紅線。

不過李毅尚未遭全面封殺，18日仍宣布接受江蘇文旅官方邀請，20日晚將現身南京推廣蘇超。

黃繼光在韓戰「捨身堵槍眼」的事跡經官方大力宣傳，成為中國最深入人心的烈士形象之一；據悉，黃繼光從小家貧沒有照過相，陣亡後雖有人拍過遺體，但形象十分慘烈且面容難辨， 因此找不到一張可用的相片，只好用一幅捨身堵槍眼的素描畫來代替。

報導指出，「捨身堵槍眼」以前在足球解說時常用，以此形容遊戲或體育場景也並不少見；但2018年「英烈保護法」施行後，類似比喻已很少出現在公開直播中。