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世界盃/男星李現受邀開球 喊「使命必達」

中國新聞組╱北京20日電
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中國男星李現19日被運動品牌愛迪達(adidas)聘請為2026美加墨世界盃開球...
中國男星李現19日被運動品牌愛迪達(adidas)聘請為2026美加墨世界盃開球嘉賓。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

李現獲愛迪達邀請，將為美加墨世界盃西班牙對沙烏地阿拉伯之戰開球，成為首位中國藝人正賽開球嘉賓；同時三名中國裁判也將同場執法，創下歷史。

中國男星李現19日被運動品牌愛迪達(adidas)聘請為2026美加墨世界盃開球嘉賓，將為22日西班牙對陣沙烏地阿拉伯的小組賽開球，成為首位在世界盃正賽開球的中國藝人；李現對此回應「使命必達」，消息引發全網熱議。此外，馬寧、傅明、周飛三名中國裁判，將於北京時間21日早上8點，實現歷史性的同場執法

封面新聞報導，這項備受矚目的合作，是由世界盃頂級全球贊助商愛迪達直接促成。愛迪達官方微博19日以詼諧的調性發文稱：「經研究決定，聘請李現為世界盃開球嘉賓，即刻生效，請及時赴任。」隨後在當天下午，李現本人便於官方評論區親自留言回覆「使命必達」，正式確認接受此項極具榮譽的邀請，隨即引發全網沸騰。

李現是皇家馬德里的資深球迷，曾多次前往伯納烏球場現場觀賽；早在2015年前後的中超京津德比中，就曾以嘉賓身分出現在演播室，此次站上世界盃賽場，被粉絲視為其多年熱愛足球的圓夢時刻。

李現作為愛迪達品牌全線代言人，此次被品牌方聘請為開球嘉賓，也被網友稱為「穿愛迪辦大事」。

這項官宣也在網路上掀起極高討論度，大批粉絲驚喜表示，被追星的「正主帶飛」；湖北本地媒體也紛紛強調其家鄉背景，讚譽其為「湖北的驕傲」。部分網友更幽默調侃「中國男足去不了的球場，李現去了」、「李現比國足先參加世界盃了」，讓這場即將到來的世界盃開球儀式，在賽前便賺足網友的目光。

根據賽程安排，李現即將登場的場次為H組第二輪賽事，由傳統強權西班牙對陣沙烏地阿拉伯，比賽地點位於美國的梅賽德斯-奔馳體育場。

值得注意的是，李現是本屆美加墨世界盃中第四位登陸賽場的華人，先前已有馬寧裁判團隊共三人入選執法。國際足總世界盃裁判工作小組19日確認，中國裁判傅明將出任E組第二輪厄瓜多對陣庫拉索的視訊助理裁判員（VAR）。由於中籍裁判馬寧、周飛先前已分別被選派擔任該場賽事的主裁判與第一助理裁判，意味著三名中國裁判將於北京時間21日早上8點，實現歷史性的同場執法，寫下中國足球裁判史的新篇章。

中國男星李現19日被運動品牌愛迪達(adidas)聘請為2026美加墨世界盃開球...
中國男星李現19日被運動品牌愛迪達(adidas)聘請為2026美加墨世界盃開球嘉賓。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 李現受愛迪達邀請，將在2026美加墨世界盃西班牙對沙烏地阿拉伯的小組賽擔任開球嘉賓，成為首位在世界盃正賽開球的中國藝人。

  • 愛迪達先以幽默方式官宣後，李現本人在官方留言區回覆「使命必達」，等同正式接受邀請，迅速帶動社群討論與粉絲熱議。

  • 本屆世界盃另有馬寧、傅明、周飛三名中國裁判入選執法，其中傅明擔任VAR，三人將在北京時間21日早上8點同場執法，創下紀錄。

世界盃 李現 沙烏地阿拉伯

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