世界盃／「戴蒙的親弟弟」進球了 美小將費里曼父親是NFL名將

美國後衛費里曼（Alex Freeman）。 (路透)

2026年世界盃 足球賽火熱開踢，除了場上的激烈攻防，社群網路的力量也正為賽事注入前所未有的狂熱，美國陣中年僅21歲的後衛費里曼（Alex Freeman），在今天幫助球隊以2：0擊敗澳洲隊後瞬間成為全美焦點，然而這位世足賽新星此時在TikTok上最響亮的名字，竟然是「戴蒙的親弟弟」（Diamond’s Little Brother）。

這場美麗的誤會始於費里曼的29歲繼姊戴蒙・斯波爾丁（Diamond Spaulding），當時她正前往休士頓 的官方世足賽觀賽派對，途中滑到一則呼籲大家為美國隊加油的短影音，為了幫首度踏上世界盃殿堂的弟弟拉票，她順手在評論區寫下：「我弟正代表美國隊出賽，請大家為16號加油！」

「我當時快遲到了、動作很趕，只是單純想幫他多拉一點粉絲。」過去曾是田徑明星的戴蒙受訪時笑著說。沒想到這則沒寫出名字、只提了背號的留言瞬間炸開，迅速累積超過萬人點讚。

好奇的網友展開肉搜，很快就鎖定了16號防線新星費里曼。緊接著，這股「尋弟熱潮」在網路上形成病毒式傳播，連美國足協官方抖音帳號都加入行列，發布了費里曼得知自己變成「國民弟弟」時一臉困惑的逗趣反應，吸引超過50萬次觀看。

無數平時不看足球的網民被這份逗趣的親情打動，紛紛湧入費里曼的帳戶，留下「我們為你感到驕傲，DLB（Diamond’s Little Brother縮寫）！」、「DLB與他的小夥伴們加油！」等幽默言論。甚至有粉絲運用AI合成圖，將費里曼的球衣名字直接改為「戴蒙的親弟弟」。

面對自己一夕間變成「全美網紅弟弟」，這位美國隊最年輕的小將不僅不介意，反而笑著表示這對推廣美國足球是件好事，「這為球隊帶來了更多關注，不管大家是怎麼認識我們的，只要能吸引更多目光就是好事。」姊弟倆甚至順勢推出印有「DLB」字樣的周邊T恤，由正在攻讀護理學位的姊姊親自「掌舵」電商業務。

費里曼父親為前NFL 名將安東尼奧．費里曼（Antonio Freeman），不過他受到繼父影響開始接觸足球訓練，過去在高中時期就曾因繼姐戴蒙是田徑明星而被稱為「戴蒙的弟弟」。如今他靠著高超球技在MLS奧蘭多城發跡，進而入選國家隊，甚至在吸引破紀錄2750萬人觀看的世足賽大賽中擔任主力，甚至為美國進球。儘管他已經是身價數百萬美元的頂級球星，但這場網路迷因（Meme）不僅讓他圈粉無數，也為傳統的足球盛宴增添了令人會心一笑的溫馨花絮。