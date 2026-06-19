美航送「世界盃大禮包」…價值百元球衣直接發 網友：這波賺翻

美國航空（American Airlines）於飛往西雅圖的航班上，向乘客贈送美國男足國家隊球衣、足球以及世界盃紀念禮包。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，美國男子國家足球隊（USMNT）在世界盃 首戰大勝巴拉圭後，將於周五迎戰澳洲隊。

2026年世界盃已掀起巨大熱潮，許多球迷特地飛往美國，親眼見證自己支持的球隊出賽。各大企業與品牌也全面投入國際足總（FIFA）世界盃的宣傳活動，全美各地都能看到相關促銷與行銷活動。

在周五世界盃比賽開踢前，美國航空（American Airlines）於飛往西雅圖 的航班上，向乘客贈送美國男足國家隊球衣、足球以及世界盃紀念禮包。

這項「機上豪禮」也在社群平台引發討論。有小紅書 網友留言表示，「太豪氣了！」也有人認為，「賺翻了，一件球衣約130美元，相當於一張機票錢，太羨慕了。」但也有不同聲音吐槽，「這麼醜的球衣，送我都不要。」

這場備受矚目的比賽將在西雅圖海鷹隊主場，流明球場（Lumen Field）舉行。

美國隊在2026年世界盃以強勢姿態開局，因此吸引了大量關注。不過，他們接下來必須證明自己有能力擊敗世界排名第23的澳洲隊。

目前，美國隊世界排名第15，落後排名第13的墨西哥以及排名第14的克羅埃西亞。

．普利西奇（Christian Pulisic）會出戰澳洲嗎？

這正是大家最關心的問題。這位美國球星上周在訓練期間小腿受傷，並在世界盃首戰擊敗巴拉圭的比賽中讓傷勢加劇。

距離比賽僅剩24小時時，普利西奇仍然進行個別訓練。總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）表示，他將於周四晚間及周五上午與醫療團隊會面，以決定普利西奇是否能夠出賽。

根據波切蒂諾的說法，這位27歲球員正竭盡所能，希望盡快重返球場。如果他無法在對陣澳洲的比賽中上場，預計將能在6月23日對戰土耳其（Türkiye）時復出。

．美國對澳洲的比賽何時開始？

美國男足國家隊將於美東時間15點登場。由於在賽事首戰中以4比1大勝巴拉圭，美國隊被普遍看好能夠贏下這場比賽。澳洲隊則是在上一場比賽爆出冷門，以令人驚訝的2比0擊敗土耳其。

American Airlines put USMNT jerseys, soccer balls, and World Cup care packages in each seat for every passenger on a Seattle flight. pic.twitter.com/QRH0sW8Vp5 — Front Office Sports (@FOS) June 18, 2026

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