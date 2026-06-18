踢進伊拉克40年來首球 胡辛走出家庭悲劇變國家英雄
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重返世足賽舞台的伊拉克，16日在首場小組賽就迎來充滿話題性的一戰，陣中頭號前鋒胡辛(Aymen Hussein)在克服了入境美國時的「扣留驚魂」後，於球場上挺身而出，為伊拉克踢進相隔40年的進球，用實力向世界證明自己的價值。
伊拉克本次進軍世足賽可謂一波三折，兩周前飛抵芝加哥歐海爾國際機場時，雖然現場聚集了大批揮舞國旗的熱情球迷，但胡辛卻在入境時遭到美國海關攔下，據伊拉克體育官員透露，胡辛當下被單獨扣留並接受了長達7小時的嚴格盤問，手機也遭到了全面檢查。
經過漫長等待後，胡辛最終順利獲准入境，但伊拉克代表團的命運並未就此順遂。隨隊攝影師薩拉(Talal Salah)隨後也經歷了超過10小時的盤查，最終甚至遭到美方拒絕入境、直接遣返，這起插曲也在賽前引發不少議論。
現年30歲的胡辛是目前伊拉克身價最高的足球明星，但他的人生故事充滿韌性，12歲時父親遭蓋達組織(Al Qaeda)殺害，一度讓他萌生退隊、打工養家的念頭，哥哥在加入伊拉克軍隊後更是失蹤至今下落不明。
「我曾決定不再踢球，去照顧家人。」胡辛曾經這樣表態，但是母親沒有讓他放棄夢想。「她拒絕了我的決定，她告訴我繼續踢下去。」
在母親的堅持與鼓勵下胡辛重回賽場，並一路躍升為國家隊不可或缺的進攻核心。外界形容他是伊拉克「最昂貴」或最具價值的球員。他也曾說，自己「其實願意免費踢球」，因為能代表伊拉克出賽對他意義重大。
這次世界盃資格賽，伊拉克以2比1擊敗玻利維亞，成為第48支、也是最後一支晉級世界盃的隊伍，他更攻進關鍵進球，幫助伊拉克自1986年後首度重返世界盃舞台。
這場I組的焦點大戰，雖然面對由挪威「魔人」哈蘭德(Erling Haaland)領軍的強悍鋒線，但胡辛在比賽中充分展現了強大的心理素質，在球隊落後時挺身而出，以一記精彩的頭錘破網幫助伊拉克一度扳平戰局，儘管在傷停補時階段胡辛也因為在空戰爭球時誤將球頂進自家球員，讓挪威靠著烏龍球拿下本場第4顆進球，但仍無損他的好表現。
他在芝加哥歐海爾機場入境時被海關單獨扣留，接受長達7小時的嚴格盤問，手機也被全面檢查，之後才獲准入境。 因為他不僅是伊拉克身價最高、最具代表性的前鋒，還在重返世界盃後踢進關鍵進球，幫助球隊終結40年等待，象徵性與實質價值都很高。 他12歲時父親遭蓋達組織殺害，兄長又在軍中失蹤，一度想放棄踢球養家；但在母親鼓勵下堅持下來，最終成為國家隊主力。
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他在芝加哥歐海爾機場入境時被海關單獨扣留，接受長達7小時的嚴格盤問，手機也被全面檢查，之後才獲准入境。
因為他不僅是伊拉克身價最高、最具代表性的前鋒，還在重返世界盃後踢進關鍵進球，幫助球隊終結40年等待，象徵性與實質價值都很高。
他12歲時父親遭蓋達組織殺害，兄長又在軍中失蹤，一度想放棄踢球養家；但在母親鼓勵下堅持下來，最終成為國家隊主力。
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