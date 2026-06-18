世界盃／梅西寶刀未老 會為阿根廷再拚2030？「絕不可能」

左圖為梅西2006年6月16日初次登場世界盃，右圖則是梅西2026年6月16日在世界盃完成個人職業生涯首次帽子戲法。（美聯社）

6月16日的世界盃 足球賽，堪薩斯城體育場球網三次被梅西 （Lionel Messi）的射門震動。衛冕軍阿根廷 隊首戰3：0擊敗阿爾及利亞。這一場比賽後，當被問到是否會參加下屆世界盃時，梅西再次回答：「這絕對不可能。」

20年前的6月16日，不到19歲的梅西替補登場。那時的他留著長髮，眼神中還有少年初見世界的局促與鋒芒。僅用不到14分鐘，他便斬獲個人世界盃第一顆球，潘帕斯雄鷹的藍白戰袍裡，也悄然縫下一個時代的針腳。

20年後的同一天，39歲的他站上世界盃的球場，用世界盃生涯首個「帽子戲法」回應了時間和自己。曾經的少年，早已從替補席上奔跑而來的新人，變成佩戴隊長袖標的阿根廷靈魂，不再需要證明自己是誰，卻又一次提醒世界：偉大並不只屬於巔峰，也可以屬於遲暮時仍不熄滅的熱愛。

四年前，梅西和他的阿根廷隊在卡達度過了一個美妙的冬天。那一年，梅西就曾多次表示這是他的最後一屆世界盃了。但奪冠後，阿根廷全國上下懇請他留隊，讓「球王」將「最後一舞」延續到2026年。

梅西多次表示，美加墨世界盃的賽場將是他最後一次世界盃。當他再次踏上世界盃草坪時，這場亮相從一開始便帶著告別的意味。

站上綠茵球場的那一刻，梅西便刷新紀錄：連續六屆世界盃出場的歷史第一人；世界盃歷史出場次數達27次，繼續刷新自己保持的紀錄；達成為阿根廷國家隊出戰的第200場里程碑……他的亮相，讓世界盃進入「球王時間」。

「最後一舞」，開場就是華麗的舞步。這場比賽後，梅西的世界盃總進球數達到16粒，追平德國名宿克洛澤保持的世界盃歷史進球紀錄。

有人說，加盟美國職業大聯盟意味著梅西選擇了職業生涯的「養老休息室」，但對阿爾及利亞的這場比賽給出另一種答案，這裡不是他提前退休的港灣，更像是他與歲月重新談判的「理想實驗室」。