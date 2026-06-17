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世界盃／執教英格蘭首秀大勝 教頭卻遺憾1環節不完美

記者曾思儒／即時報導
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英格蘭總教練圖赫爾17日賽後受訪。(美聯社)
英格蘭總教練圖赫爾17日賽後受訪。(美聯社)

四年一度的世界盃不但是許多足球員的夢想殿堂，對教練也是如此。52歲的英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）今天獻出世界盃首秀，率隊以4：2擊敗克羅埃西亞後透露情緒滿溢，做夢都沒想過會有如此場景。

球員出身的圖赫爾，因傷褪下戰袍，2000年就轉任教練，教練生涯從執教過多支名門，從多特蒙德、巴黎聖日耳曼、切爾西到拜仁慕尼黑，去年接下英格蘭主帥。

擔任教練超過20年，圖赫爾首度登上世界盃舞台，他透露有請求國際足總（FIFA），賽前唱國歌的環節時改變攝影師的位置，「因為演奏國歌時我看不到我的球員，我等候這個時刻很久了，這是今天非常、非常特別的時刻，而我前面有大概50位攝影組成的人牆，距離只有半公尺，我根本看不到任何球員。」

雖因小插曲影響世界盃執教處女秀，圖赫爾仍十分激動，他說：「當我還小，後來開始教練，做夢都沒想過會有這樣場景。」

圖赫爾在最後18分鐘將賴斯（Declan Rice）換下，他解釋看到賴斯有些不尋常的失球，注意到他腳有些不適，詢問後得知他的腰、大腿後側都有不適，在不想冒任何風險並保護賴斯的考量下，決定做出陣容變動。

「他最後和我保證『沒事』，我們也會妥善處理，希望沒什麼需要擔心。」圖赫爾說。

精華 FAQ

  • 圖赫爾在世界盃執教首秀就率領英格蘭出賽，最終以4比2擊敗克羅埃西亞。他坦言情緒非常激動，形容這是自己從小到大都難以想像的特別時刻。

  • 圖赫爾表示，自己特別請FIFA調整攝影師位置，因為唱國歌時看不到球員。他面前有約50名攝影人員擋住視線，讓這個期待已久的時刻少了些完美感。

  • 圖赫爾觀察到賴斯出現一些不尋常的失球與腳部不適，進一步詢問後得知他腰部和大腿後側都有狀況。為避免風險並保護球員，他決定提前換人。

巴黎聖日耳曼 世界盃

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