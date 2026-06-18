世界盃／付不起簽證保證金…維德角門將暴紅 媽准來美

維德角門將沃齊尼亞的母親安娜(右二)，在家接受採訪時，與家人合影。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 維德角門將沃齊尼亞對西班牙神勇表現爆紅，但其母因無力負擔赴美簽證保證金無法到場，後經美國政界與國務院協助，獲准赴美觀賽。

大西洋島國維德角(Cape Verde)隊15日與世界盃 奪冠大熱門西班牙隊0比0踢和，維德角門將沃齊尼亞(Vozinha)是該隊最大功臣，但他母親因付不起赴美簽證 1萬5000元保證金，未在場觀看兒子的世界盃精采表現。消息傳出後，美國國會領袖和國務院 出面介入，她將獲准來美；21日維德角與烏拉圭在邁阿密較勁時，應可在現場為兒子加油。

沃齊尼亞賽前Instagarm帳號只有5萬粉絲，憑藉超神發揮實力封鎖西班牙後，粉絲暴漲到1312萬，並且持續上升。

華盛頓郵報報導，現年40歲的沃齊尼亞15日在維德角和西班牙的比賽中，七次撲身救球，讓「無敵艦隊」西班牙終場掛零。賽後，沃齊尼亞淚流滿面地透露，他母親無力支付美國要求維德角居民赴美簽證需繳的保證金，無法來美看球。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)為此聯繫國務卿魯比歐(Marco Rubio)，請求他協助沃齊尼亞的母親來美。

傑佛瑞斯17日聲明表示，「任何一位母親都不該錯過親眼見證孩子創造歷史的機會。」

國務院官員16日表示，他們已聯繫沃齊尼亞的家人並提供協助。國務院並指出，所有世界盃運動員及隊員親屬，都有資格獲得簽證保證金豁免。

國務院表示，並未查到沃齊尼亞母親曾提交簽證申請紀錄，但與維德角當局合作處理此事。一名知情人士透露，國務院認為沃齊尼亞母親未申請簽證，是因為當時尚未持有有效維德角護照，但她正在辦理相關文件。

傑佛瑞斯表示，沃齊尼亞的母親安娜(Ana Candida Evora)現在可以及時獲得簽證，來美觀看維德角21日對陣烏拉圭的比賽。「所有費用均已根據官方政策豁免，目前正安排母子在邁阿密團聚，」傑佛瑞斯說，「感謝魯比歐及國務院官員、維德角政府和國際足總(FIFA)的共同努力，讓這一切成為可能。」

川普總統要求數十國旅客申請赴美簽證時繳納最高1萬5000元可退還保證金。這項政策也打亂了許多希望來美參加或慶祝世界盃的旅客出行計畫。

民主黨人一直批評川普政府在世界盃期間限制簽證發放的做法。眾院民主黨黨團主席阿吉拉爾(Pete Aguilar)表示，川普的反移民政策損害了美國在世界盃期間的形象；數據顯示，許多原本計畫前來美國觀賽的旅客，最後選擇改去加拿大或墨西哥看球。

維德角國家隊明星門將沃齊尼亞。(路透)