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世界盃／哈蘭德「打坐」慶進球 挪威球迷「維京式划船」加油

中央社／麟赫爾辛基17日專電
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哈蘭德慶祝姿勢很特別。（美聯社）
哈蘭德慶祝姿勢很特別。（美聯社）

挪威睽違28年重返世界盃，17日首戰對上伊拉克，比賽一度遭扳平，場面陷入苦戰；所幸哈蘭德（Erling Haaland）兩度破門力挽狂瀾，終場4：1獲勝，黃金世代的初登場有驚無險，全國狂歡。

衛報（The Guardian）專文分析，一個人口不到600萬的北歐小國，同時孕育出這批球星，外界普遍認為這是挪威近代史上天賦與深度最完整的陣容，是本屆世界盃的黑馬之一。

據挪威廣播公司（NRK）報導，球評給哈蘭德全隊最高的9分，評語是「全世界只有他能做到」，稱他不只破門，比賽初期還全力回防一次伊拉克的反擊，展現遠超前鋒本分的拚勁，讓隊友直呼「還好他是挪威人」。

哈蘭德賽後對TV 2新聞頻道坦言：「在世界盃初登場這麼特別的場合，就算是普通的一天，4：1贏球對我們每個人都是人生大事。」

首登世足的哈蘭德現年25歲，目前效力英超曼城（Manchester City），公認是當今世界頂尖前鋒之一。2022年加盟曼城後屢破英超紀錄，首季就攻進36球，創下英超單季最多進球紀錄；在曼城各項賽事合計也突破150球。他同時是挪威國家隊隊史進球王，這次資格賽8戰全勝，他攻進16球，是挪威相隔28年重返世界盃最重要的推手。

加上賽前他在社群用歌手伍佰神曲「挪威的森林」當配樂冥想坐等上場，又因身材相當壯碩，爆發力十足，外型酷似知名動漫「七龍珠」中魔人普烏的角色，目前已有大批球迷被圈粉。

挪威球迷以「維京式划船」吶喊助威為國家隊打氣。（美聯社）
挪威球迷以「維京式划船」吶喊助威為國家隊打氣。（美聯社）

挪威球迷打扮成維京人。（美聯社）
挪威球迷打扮成維京人。（美聯社）

然而對挪威來說，這是睽違整整一個世代的國慶，奧斯陸烏勒瓦爾球場（Ullevaal Stadium）湧入2萬5000名球迷徹夜守著大螢幕。

伊拉克扳平比數的瞬間，有人把假髮扯下來，全場陷入沉默；哈蘭德攻進第二球後，歡呼聲才再次炸開。

遠在波士頓球場外，球迷在座位上齊做「維京划槳」（Viking Row），戴著維京頭盔，模仿划長船的節奏吶喊，這個動作源自公元8世紀的維京文化，當時航行需耗費大量體力，船員會輪流划槳，成為維京人能長途遠征與掠奪的關鍵動力來源。

影片瘋傳，台灣球迷也忍不住笑說，挪威人根本在划龍舟。

首戰後挪威晉級32強機率高達97%，並以淨勝球領先同組的法國，暫居I組榜首。

精華 FAQ

  • 挪威首戰迎戰伊拉克，雖一度被追平、比賽陷入苦戰，但哈蘭德兩度破門扭轉局勢，終場以4比1獲勝，順利拿下重返世界盃的首勝。

  • 他賽前以伍佰歌曲《挪威的森林》作背景冥想，賽後又以近似打坐姿勢慶祝進球，憑藉強壯身材與高效率進球表現，迅速成為球迷焦點。

  • 球迷在場外做出「維京划槳」動作，戴維京頭盔模仿划船節奏助威，影片在網路瘋傳，也讓不少台灣球迷笑稱這像是在划龍舟，充滿趣味。

挪威 世界盃 伊拉克

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