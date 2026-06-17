世界盃／你追蹤了嗎？維德角門神粉絲數破千萬 超越大谷翔平

維德角門將沃津哈。（新華社）

維德角門將沃津哈（Vozinha）16日隻手擋下「無敵艦隊」西班牙全場猛攻，雙方0比0握手言和。如今他擁有一大批新球迷。這兩天，他的Instagram帳號粉絲數從5萬人，暴增至1283萬人。

做為比較值，MLB道奇 日籍球星大谷翔平 ，Instagram帳號粉絲有1078萬人。

維德角門將沃津哈帳號粉絲數，超越大谷翔平。（取材自Instagram）

中央社報導，名將如雲的西班牙在世界盃 首戰始終無法打破由維德角老將沃津哈鎮守的大門，這名40歲門神世界盃初亮相，就為維德角守下驚人的0比0和局。

終場哨音響起後，沃津哈俯身在球門前淚流滿面，隊友們緊緊擁抱著他。「非常驕傲。對我來說，能代表自己的國家是一種光榮，」沃津哈告訴記者。

「夢想成真。我們與堅強的西班牙較量，維德角的球員和全體人民都感到非常快樂和驕傲。」

沃津哈直到25歲才加入職業隊，他漂泊的足球生涯從家鄉出發，輾轉安哥拉、摩爾多瓦、賽普勒斯和斯洛伐克，最後才落腳葡萄牙。

維德角主帥，足壇習稱的布比斯塔（Bubista）向這名最資深球員致敬，出賽第89次終於踏上最大的舞台。

「他情緒激動，難以自持。他擁有豐富經歷，也付出許多才走到這一步。那是韌性的眼淚，」布比斯塔說。

「他是場上最佳球員，但我認為我們整體防守非常堅強，而（沃津哈）正是在那裡幫助整支球隊。」