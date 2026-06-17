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世界盃／你追蹤了嗎？維德角門神粉絲數破千萬 超越大谷翔平

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維德角門將沃津哈。（新華社）
維德角門將沃津哈。（新華社）

維德角門將沃津哈（Vozinha）16日隻手擋下「無敵艦隊」西班牙全場猛攻，雙方0比0握手言和。如今他擁有一大批新球迷。這兩天，他的Instagram帳號粉絲數從5萬人，暴增至1283萬人。

做為比較值，MLB道奇日籍球星大谷翔平，Instagram帳號粉絲有1078萬人。

維德角門將沃津哈帳號粉絲數，超越大谷翔平。（取材自Instagram）
維德角門將沃津哈帳號粉絲數，超越大谷翔平。（取材自Instagram）

中央社報導，名將如雲的西班牙在世界盃首戰始終無法打破由維德角老將沃津哈鎮守的大門，這名40歲門神世界盃初亮相，就為維德角守下驚人的0比0和局。

終場哨音響起後，沃津哈俯身在球門前淚流滿面，隊友們緊緊擁抱著他。「非常驕傲。對我來說，能代表自己的國家是一種光榮，」沃津哈告訴記者。

「夢想成真。我們與堅強的西班牙較量，維德角的球員和全體人民都感到非常快樂和驕傲。」

沃津哈直到25歲才加入職業隊，他漂泊的足球生涯從家鄉出發，輾轉安哥拉、摩爾多瓦、賽普勒斯和斯洛伐克，最後才落腳葡萄牙。

維德角主帥，足壇習稱的布比斯塔（Bubista）向這名最資深球員致敬，出賽第89次終於踏上最大的舞台。

「他情緒激動，難以自持。他擁有豐富經歷，也付出許多才走到這一步。那是韌性的眼淚，」布比斯塔說。

「他是場上最佳球員，但我認為我們整體防守非常堅強，而（沃津哈）正是在那裡幫助整支球隊。」

精華 FAQ

  • 他在比賽中多次化解西班牙的攻勢，幫助維德角守住球門，最終與強敵踢成0比0平手，成為全場最受矚目的球員。

  • 因為他在兩天內從5萬人暴增到1283萬人，不僅迅速成為新晉人氣球星，粉絲數也已超越大谷翔平的1078萬人。

  • 他直到25歲才踏入職業隊，之後輾轉多國聯賽，歷經漫長漂泊才站上世界盃舞台，展現出極強韌性與堅持。

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