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比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Them...
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

據海灣新聞報報導，這位裁判意外成為了2026年FIFA世界盃揭幕戰最受矚目的焦點人物之一。

沒錯，巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）在墨西哥以2比0擊敗南非的混亂揭幕戰中，一口氣出示了三張紅牌。不過，真正引爆全球球迷熱議的，卻不是這些判決本身。

而是他站到VAR（影像輔助裁判）螢幕前檢視爭議畫面後，透過球場廣播系統向全場解釋判決的那一刻。

問題是，幾乎沒有人聽懂他到底說了什麼，只聽懂了最後那一句「紅牌」。

事件發生在南非球員茲瓦內（Themba Zwane）與墨西哥球員阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）的一次激烈碰撞。經過重播檢視後，桑帕約認定茲瓦內在衝撞過程中擊中了阿爾瓦拉多的臉部。

依照FIFA本屆世界盃新推行的「裁判公開溝通」制度，主裁判必須透過球場廣播向觀眾說明判決理由。於是，桑帕約拿起麥克風，以英語宣布最終裁決。

然而，無論是現場觀眾、轉播球評，甚至場上的部分球員，看起來都陷入了相同的困惑之中。因為他的說明幾乎讓人完全無法理解。

於是，一場充滿爭議的揭幕戰、三張紅牌，以及一段令人摸不著頭緒的裁判廣播，共同催生出本屆世界盃第一批爆紅迷因。

當然，在大家過度認真看待這件事之前，還是必須補充一句：這更多是一場善意的玩笑。

桑帕約的母語是葡萄牙語，而非英語。他長年執法國際賽事，也是巴西最受尊敬的裁判之一。語言本來就只是溝通工具，並不存在高低優劣之分。

真正有趣的地方在於，他那段原本應該用來「解釋判決」的廣播，最後卻似乎什麼都沒有解釋清楚。

如果這項新制度的目的是讓所有人更了解裁判的判決依據，那麼這次的結果恐怕恰恰相反。

球迷們的反應更是堪稱經典。

南非球員們面面相覷，努力試圖理解剛剛究竟宣布了什麼。其中，穆道（Khuliso Mudau）那張滿臉困惑的表情迅速在社群媒體瘋傳。不少球迷形容，那簡直就是一張「拼命理解卻還是不懂」的完美表情包。

他望向裁判時那個充滿疑惑的眼神，更被許多人譽為本屆世界盃至今最具喜劇效果的瞬間之一。

而這還只是賽事的第一天。

戲劇性衝突、爭議判決、三張紅牌，以及一段意外爆紅的裁判廣播，2026年世界盃才剛剛揭開序幕，就已經提供了足夠的話題。

至於桑帕約那段透過麥克風宣布判決的瞬間，或許並非刻意為之，卻很可能已經提前鎖定了本屆世界盃首個真正現象級迷因的位置。

至於比賽結果？墨西哥憑藉基尼奧內斯（Julian Quiñones）與希門尼斯（Raúl Jiménez）的進球，以2比0擊敗南非拿下三分。

但當終場哨聲響起後，搶走所有鎂光燈的，卻不是進球英雄，而是這位令人難忘的巴西裁判，以及那段讓全世界都努力想聽懂的球場廣播。

精華 FAQ

  • 他在墨西哥對南非的揭幕戰中連出三張紅牌，之後又站上VAR螢幕前用廣播說明判決，但那段英文幾乎沒人聽懂，反而讓他成為全場最受矚目的焦點。

  • 因為FIFA新制要求主裁判公開解釋判決理由，原意是提升透明度，但桑帕約的英文表達不夠清晰，現場球員和觀眾都一頭霧水，形成強烈反差與話題。

  • 報導指出南非球員滿臉困惑的表情迅速爆紅，而比賽結果則是墨西哥靠基尼奧內斯與希門尼斯進球，以2比0擊敗南非，拿下揭幕戰三分。

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