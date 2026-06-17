費用全免…維德角門神母親獲准來美觀賽 民主黨謝魯比歐

維德角門將沃津哈的母親安娜·坎迪達·埃沃拉，在明德洛的家中接受路透採訪時，與其他家人一同合影。（路透）

維德角（Cape Verde）國家隊明星門將沃津哈（Vozinha）的母親已獲准取得簽證 ，得以在她40歲兒子的下一場世界盃比賽前進入美國。美國眾議院民主黨 領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）周三表示。

據ESPN報導，沃津哈在對西班牙0比0戰平的比賽中表現驚艷，成為本屆世界盃早期焦點之一。面對被普遍視為奪冠熱門的西班牙，外界原本預期這支小國球隊將難以抗衡。

賽後，沃津哈表示，他的母親當時仍未成功取得簽證，無法來美觀看他的比賽。

傑佛瑞斯表示，他已與美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）通話，並「請求國務院盡一切努力，確保他的母親能夠出席維德角的下一場比賽」。

他補充說，相關費用已全數豁免，目前正協調行程安排，讓她能前往維德角下一場賽事，周日於邁阿密對陣烏拉圭。

傑佛瑞斯表示，「我感謝魯比歐國務卿、美國國務院官員、維德角政府以及國際足總（FIFA）共同合作，使這件事成為可能。」

沃津哈在對西班牙的比賽中完成7次撲救，幫助維德角在世界盃首秀中爆冷取得令人驚訝的結果。

賽後他曾透露，母親因未能在期限內籌措足夠資金，未能順利完成美國簽證申請。

維德角是需繳納最高1.5萬美元簽證保證金的50個國家之一，該政策源於川普總統（Donald Trump）政府針對「簽證逾期居留率較高國家」旅客所實施的更嚴格措施。上月，川普政府暫停了對包括維德角在內的部分世界盃參賽國球迷的保證金要求，但批評者認為此舉對許多球迷而言為時已晚。

美國國務院表示，並未查到她曾提交簽證申請紀錄，但正與維德角當局合作處理此事。國務院同時指出，已通知所有受1.5萬美元簽證保證金政策影響的世界盃參賽國球員及其家屬，將可獲得豁免。

一名知情人士透露，國務院認為沃津哈母親未申請簽證，是因為當時尚未持有有效維德角護照，但她目前正在辦理相關文件。

維德角（Cape Verde）國家隊明星門將沃津哈（Vozinha）。（路透）