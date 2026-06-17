邁阿密野火延燒5000英畝 或影響世界盃

邁阿密-戴德郡發生灌木叢火災。（路透）

佛州 邁阿密-戴德郡15日下午先後發生兩處灌木叢火災。截至17日上午，兩處野火點延燒面積合計超過5000英畝，火勢仍未得到完全控制。火災產生的濃煙導致當地部分地區空氣品質和能見度下降。

據當地媒體引述佛州林務局數據，截至17日上午9時，規模較大的一處野火點延燒面積約5300英畝，控制率為30%；另一處野火點延燒面積約500英畝，控制率為25%。佛州林務局和邁阿密-戴德郡消防救援部門繼續開展地面滅火和空中灑水作業，一家附近企業已被預防性疏散，目前尚無人員傷亡報告。

本次火災造成局部停電，部分路口交通號誌無法正常工作，警方在現場指揮交通。當地相關部門警告，煙霧可能導致空氣品質下降，建議敏感族群減少戶外活動，戶外活動需配戴N95等防護口罩。

有當地媒體指出，此次火災濃煙或將影響本屆世界盃 場館邁阿密體育場。該場館為露天設計，夏季本就面臨雷暴風險，如果火災持續、空氣品質進一步惡化，可能對賽事組織和人員健康產生影響。不過，截至17日上午，賽事主辦方尚未宣布調整相關賽程。