我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱英格蘭再進1球 3:2暫時領先克羅埃西亞

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

邁阿密野火延燒5000英畝 或影響世界盃

新華社邁阿密6月17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
邁阿密-戴德郡發生灌木叢火災。（路透）
邁阿密-戴德郡發生灌木叢火災。（路透）

佛州邁阿密-戴德郡15日下午先後發生兩處灌木叢火災。截至17日上午，兩處野火點延燒面積合計超過5000英畝，火勢仍未得到完全控制。火災產生的濃煙導致當地部分地區空氣品質和能見度下降。

據當地媒體引述佛州林務局數據，截至17日上午9時，規模較大的一處野火點延燒面積約5300英畝，控制率為30%；另一處野火點延燒面積約500英畝，控制率為25%。佛州林務局和邁阿密-戴德郡消防救援部門繼續開展地面滅火和空中灑水作業，一家附近企業已被預防性疏散，目前尚無人員傷亡報告。

本次火災造成局部停電，部分路口交通號誌無法正常工作，警方在現場指揮交通。當地相關部門警告，煙霧可能導致空氣品質下降，建議敏感族群減少戶外活動，戶外活動需配戴N95等防護口罩。

有當地媒體指出，此次火災濃煙或將影響本屆世界盃場館邁阿密體育場。該場館為露天設計，夏季本就面臨雷暴風險，如果火災持續、空氣品質進一步惡化，可能對賽事組織和人員健康產生影響。不過，截至17日上午，賽事主辦方尚未宣布調整相關賽程。

佛州 世界盃

上一則

進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了

下一則

世界盃╱又爆冷…葡萄牙夢幻開局 遭剛果1:1逼平

延伸閱讀

北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出

北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出
罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際
強風雷暴橫掃皇后區 居民：狂風像爆炸 慶幸還活著

強風雷暴橫掃皇后區 居民：狂風像爆炸 慶幸還活著
河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災

河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔