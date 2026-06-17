進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（路透）

據鏡報（Mirror）報導，阿根廷 球王梅西 （Lionel Messi）在世界盃 進球後情緒激動，原因可能與其父親豪爾赫（Jorge Messi）健康狀況不佳有關。這位38歲球星在本屆賽事首場比賽中發揮關鍵作用，帶領阿根廷取得重要勝利。

作為衛冕冠軍，這位效力於邁阿密國際（Inter Miami CF）的球員承受著巨大壓力。他在比賽中攻入三粒關鍵進球，幫助球隊為衛冕之路取得理想開局。

然而，比賽過程中他似乎心事重重。在對陣阿爾及利亞的比賽中，他打入首粒進球（3比0獲勝）後，當場情緒潰堤並流下眼淚。

賽後被問及情緒波動的原因時，他表示，「不，老實說，那完全與運動無關。這幾天對我來說非常艱難、非常複雜。」

他進一步補充，「我經歷了一些困難的日子，但我非常感謝整個國家隊、所有隊友，因為他們一直在我身邊，像往常一樣給予我力量，讓我能夠撐過來，就這樣。」

隨後，體育記者費因曼（Eduardo Feinmann）在阿根廷最受歡迎的電台之一Radio Mitre透露，梅西的父親健康狀況欠佳。他表示，「這與他的父親有關。他父親的健康狀況不太好，已經持續一段時間，甚至從去年就開始。」

他還補充，「這周又出現一些情況，使他的健康略有惡化，梅西正承受這種內心的掙扎。換句話說，就像任何普通人一樣。」

此外，有報導指出，豪爾赫在今年一月曾於家中發生醫療狀況並被送醫治療，也有消息稱他接受過心血管與神經系統相關檢查，但具體診斷仍未公開。

豪爾赫長期在梅西的職業生涯中扮演重要角色，至今仍在幕後協助管理其事業，擔任這位八屆金球獎得主的經紀人與商業管理者。

在正式接手梅西的足球與商業事務之前，豪爾赫曾是一名鋼鐵製造商。如果他在場觀賽，將會見證兒子追平克洛澤（Miroslav Klose）的世界盃歷史進球紀錄（16球）。

梅西在比賽中一度共攻入四球，但其中首粒進球因越位被判無效，因為他在傳球瞬間稍稍越過阿爾及利亞防線。