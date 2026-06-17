外國球迷來美看世界盃…社群分享美國文化體驗 大受歡迎
紐約時報17日報導，來自其他國家的世界盃(World Cup)球迷到美國觀賽之際同時體驗美國文化，把親身經歷的日常生活點滴分享在社群網站，例如走訪Bass Pro Shops戶外用品店以及公路旁邊的便利超商Buc-ee's，獲得網友熱烈迴響。
對於這趟美國之旅，來自愛丁堡的38歲球迷亞歷山大(Shaun Alexander)，除了像其他世界盃球迷一樣熱情追隨支持隊伍之外，還有其他旨在體驗美國生活的願望清單：到波士頓芬威球場(Fenway Park)看棒球、到紐約聆聽現場音樂、參觀德州阿拉莫(Alamo)並品嚐德州燒烤。他還想要走訪每一州的Bass Pro Shops。
他說，Bass Pro Shops彷彿是「把主題公園與博物館全部融合在一家大型零售店裡」。
社群網站暱稱「蘇格蘭尚恩」(Scottish Shaun)的亞歷山大特別稱讚在美國隨處可見的製冰機。他說：「在歐洲，你都必須為了冰塊而奮戰。」
來自英國赫特福德郡(Hertfordshire)的30歲球迷貝爾(Sammie Bell)說，從小就常到美國旅遊，但這次去了一些從未造訪的地方。她說，在佛羅里達州看到的蜥蜴，在英格蘭只有動物園裡才看得到。
24歲斯德哥爾摩球迷索羅拉(Elsa Thora)說，受到美國消防車深深吸引，「它們總是閃閃發亮，看起來超酷，就像電影裡一樣」。
來自荷蘭哈日克(Harich)的30歲球迷波爾斯馬(Jeroen Boersma)說，參賽球員與裁判遭美國拒絕入境的消息都是真的，可是真正來到美國的外國遊客，卻見到了沒有親自前來就看不到的另一面，「那就是美國人民的美好」。
波爾斯馬2021年落腳丹佛之後在社群媒體長年發文，最近幾周瀏覽人次大增，尤其是關於Buc-ee's的影片。他說，從親自交談過的民眾得知，類似內容如同心靈解藥，「大家都想要獲得正能量」。
正在採訪世界盃的36歲日本記者竹內達也(Tatsuya Takeuchi)日前在社群媒體X發表「花生醬巧克力麥片點心」(muddy buddies)貼文，引起網友熱烈回應。他說：「許多X平台用戶看到我在享受美食，也跟著覺得很開心。」
來自蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)的20歲球迷皮亞森提尼-史密斯(Giovanni Piacentini-Smith)在社群網站分享在新罕布夏州第一次吃連鎖墨西哥快餐店Chipotle的感受時說：「那是我的味蕾從沒體驗過的滋味。」
他們多半分享美國日常生活與旅遊見聞，例如逛Bass Pro Shops、造訪Buc-ee's、看棒球、聽現場音樂，或品嘗德州燒烤與連鎖快餐，內容相當生活化。 因為貼文呈現了外國人眼中的美國新鮮感與趣味性，像製冰機、消防車、特殊商店與美食都讓人覺得有趣，許多網友也因此感受到正能量。 蘇格蘭球迷稱讚到處都有製冰機，荷蘭球迷認為美國人民很友善，日本記者分享甜點獲好評，另有球迷對消防車、蜥蜴與Chipotle留下深刻印象。
精華 FAQ
他們多半分享美國日常生活與旅遊見聞，例如逛Bass Pro Shops、造訪Buc-ee's、看棒球、聽現場音樂，或品嘗德州燒烤與連鎖快餐，內容相當生活化。
因為貼文呈現了外國人眼中的美國新鮮感與趣味性，像製冰機、消防車、特殊商店與美食都讓人覺得有趣，許多網友也因此感受到正能量。
蘇格蘭球迷稱讚到處都有製冰機，荷蘭球迷認為美國人民很友善，日本記者分享甜點獲好評，另有球迷對消防車、蜥蜴與Chipotle留下深刻印象。
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