我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

紐約時報深度調查：艾普斯坦死於自殺？

世界盃賽後日本球迷「自發清場」：這是我們的文化

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本球迷在世界盃比賽結束後，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。（...
日本球迷在世界盃比賽結束後，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。（路透）

據雅虎新聞網報導，日本球迷在周日於德州舉行的日本對荷蘭世界盃首戰後，自發將看台清理得一塵不染。他們表示，這是「日本文化」的一部分，離開時應將環境整理乾淨。

▲ 影片來源：X平台＠FIFAcom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在2比2戰平的比賽結束後，部分觀眾仍留在場內，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。

這種習慣據稱從小學時期便已養成。日本球迷田中永翔（Eita Tanaka）向法新社表示，「我們必須為所有人著想。」

這位20歲、身穿日本隊藍色球衣、手持啤酒與紙杯的球迷說，「在日本，人們認為使用過的地方，離開時應該比來的時候更整潔。例如在學校教室裡，即使老師沒有要求，我們也會主動整理乾淨。」

日本隊正參加連續第八屆世界盃，而球迷自發清理看台的行為，也逐漸成為國際賽場上的鮮明印象。

NFL四分衛溫斯頓（Jameis Winston）甚至在賽後加入清理行列，身穿印有自己名字的日本隊球衣，一同整理觀眾席。

日本球迷萩原風人（Futo Hagiwara）則表示，對於國民形象能在國際場合被正面呈現感到自豪，「這就是我們的文化。無論去到哪裡，離開時都會整理乾淨，這是我們的精神與態度。」

社會學家兼哲學家大澤正史（Masachi Ohsawa）認為，這種行為源於社會責任感與同儕壓力的共同作用。

他指出，「雖然日本人對宏觀層面的正義議題，例如全球不平等、衝突或氣候變遷，可能較少直接參與，但在微觀層面的日常道德行為上卻非常敏感。當涉及共享空間或直接互動的人時，人們會強烈避免造成他人困擾或不適。」

在日本，清潔教育從小學階段就已開始，學生每天都會參與打掃教室與校園，包括擦拭地板與桌面。

此外，日本公共垃圾桶數量極少，人們習慣將垃圾帶回家處理；家庭垃圾也需依照嚴格分類方式處理，程序相當細緻。

大阪大學名譽教授、社會學家諾斯（Scott North）表示，他與鄰居每年會定期聚集兩次，共同進行除草與清理修剪枝葉的社區活動。

他指出，這類活動通常具有明確的分工與領導結構，其運作方式與日本足球球迷的行為頗為相似。

「因為大家都會一起參與，因此會形成一種集體行動的期待。」在日本生活約40年的諾斯說，「當有人拿出垃圾袋說『來，開始吧』時，幾乎沒有人會拒絕。」

社會學家大澤補充，這種現象可用日本文化中的「讀空氣」來解釋。

「在這種情境下，即使只有一個人開始撿垃圾，周圍的人也會自然跟進。」他說，「因為如果不這樣做，同行者可能會認為你不合群或不負責任。」他認為，同儕壓力在其中扮演了重要角色。

「在這種情況下，主要動機未必是維護球場整潔或減輕清潔人員負擔。」他說，「更多是為了避免在群體中被視為麻煩製造者。」

無論動機為何，只要日本隊持續參賽，這種賽後清理的習慣仍將延續。

他們的下一場比賽將於美東時間20日凌晨12點在墨西哥對陣突尼西亞。球迷萩原表示，他很樂意繼續以身作則。

「我們通常不會直接告訴孩子該怎麼做。」他說，「我們只是用行動示範，其他人自然會跟隨。」

精華 FAQ

  • 在日本對荷蘭的比賽結束後，部分球迷主動留在場內撿拾垃圾，並把看台清理乾淨，還用藍色塑膠袋裝好垃圾，讓球場幾乎恢復原狀。

  • 文章指出，這與日本從小學就開始的清潔教育、公共空間少丟垃圾的習慣，以及重視不打擾他人的社會規範有關，離開時要比來時更整潔。

  • 學者認為，除了責任感外，更重要的是同儕壓力與讀空氣文化；若有人先開始清理，旁人通常會跟進，以免被視為不合群或麻煩製造者。

日本 德州 世界盃

上一則

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

下一則

川普又來紐約搶鏡？世界盃冠軍獎盃傳由他親自頒發

延伸閱讀

世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損

世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損
親臨世界盃開幕 1球迷「破防」：要是有中國隊該多好

親臨世界盃開幕 1球迷「破防」：要是有中國隊該多好
不只場內90分鐘 球場外的世界盃已開場…

不只場內90分鐘 球場外的世界盃已開場…
世界盃／南韓隊比賽 為何響起墨西哥球迷的助威聲

世界盃／南韓隊比賽 為何響起墨西哥球迷的助威聲

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
紐約尼克封王。（美聯社）

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

2026-06-13 23:35
世界新聞網推出2026 FIFA世界盃賽程與美國賽事轉播時間一覽表，圖為電視上在播放阿根廷的比賽。(路透)

在美國觀看世界盃：頻道、時間一頁查清楚

2026-06-11 11:43

超人氣

更多 >
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查