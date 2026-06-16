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世界盃／哈蘭德迎領軍挪威暌違28年首秀 坦言「喜歡這壓力」

記者劉肇育／即時報導
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挪威隊前鋒哈蘭德15日練球。(美聯社)
挪威隊前鋒哈蘭德15日練球。(美聯社)

挪威今年世界盃迎來暌違28年的會內賽事，將在16日晚間於波士頓迎擊伊拉克，25歲的曼城明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在近日受訪時也直言相當期待，他坦言自9歲看南非世足賽起就夢想這一刻，如今從電視機前走向賽場，「我等不及了，這將是我第一次體驗世足賽，感覺太棒了。」

身為當今足壇攻擊破壞力最強大的前鋒之一，哈蘭德至今代表國家隊出賽50次、狂轟55球，早已是挪威隊史第一射手。即便挪威自1998年後就與大賽無緣，外界仍看好這支由哈蘭德、兵工廠隊長厄德高（Martin Odegaard）領銜的黃金世代，面對全國期盼，哈蘭德展現頂級球星的強大心理素質，「當然會有壓力，但我喜歡這種壓力。人們對我們抱有高期望很正常，我會專注在自己的工作上。」

挪威此次與伊拉克、塞內加爾及法國同在I組，出線絕非易事，哈蘭德強調，球隊擁有一批一起長大、享受合作的優秀球員，這正是最大優勢，「我們必須相信自己能小組出線，一步一步來。」有趣的是，挪威備戰過程充滿話題，全隊甚至在奧斯陸海灘裝扮成手持盾牌號角的維京人拍攝合照。

挪威上一次踏上世足賽正賽，現任總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）當年正是陣中球員，對於將迎來等待28年的這一刻，他說：「對任何教練來說，帶領國家隊征戰世足賽都是至高無上的榮譽。這是一個競爭非常激烈的小組，若能順利全取三分，我們就能搶占晉級的先機。」

精華 FAQ

  • 挪威今年重返世界盃會內賽後，首戰將在波士頓迎戰伊拉克。這也是他們睽違28年後再次登上世足賽場的重要開局戰。

  • 哈蘭德表示，自己從9歲看南非世界盃起就夢想參賽，如今終於從電視前走到球場上。他坦言等不及開踢，認為這是非常棒的第一次世界盃體驗。

  • 挪威與伊拉克、塞內加爾及法國同在I組，出線難度很高。哈蘭德認為球隊優勢在於默契與成長背景一致，並強調要相信自己、一步一步爭取晉級。

挪威 世界盃 伊拉克

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