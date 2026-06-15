世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

身高僅174公分的紐西蘭 邊鋒賈斯特（Elijah Just）今天大放異彩，首度踏上世界盃 舞台就「梅開二度」，除成為紐西蘭隊史第5位世界盃進球選手，累積世界盃兩顆進球更成紐西蘭第一人；26歲的他還有亞洲血統，父親是德國 人、母親來自中國，2019年迎接紐西蘭國家隊處女秀。

賈斯特今天開賽第7分鐘就把握住隊友伍德（Chris Wood）助攻，右腳勁射破網為紐西蘭先馳得點；下半場他再度找到機會，第54分鐘和伍德二度連線，從球門右側的射門穿過伊朗守門員貝蘭萬德（Alireza Beiranvand），讓紐西蘭取得2比1領先。

最終雖被伊朗追平，賈斯特賽後接受場中受訪仍說：「不只進一球，是兩球，非常開心。」他也提到，團隊等待許久才回到世界盃舞台，現場又有許多紐西蘭球迷和家人們支持，意義非凡。

在紐西蘭出生的賈斯特，父親來自德國，過去也曾是足球員，耳濡目染下小賈斯特5歲開始接觸足球；他的雙親非常支持他的足球路，賈斯特年輕的時候，雙親每周2次開車送他到惠靈頓參加訓練和比賽，車程往返就要3小時。

目前效力蘇格蘭聯賽馬瑟韋爾足球俱樂部的賈斯特，成為馬瑟韋爾第一位在世界盃進球的選手，今天「梅開二度」也是他國際賽第10顆和第11顆進球。

紐西蘭排名85在這次48支參賽隊伍中墊底，但賈斯特賽前受訪曾表示，期待在隊史第三度參賽帶回些成績，「我們每場都會全力以赴，我們相近自己，我們有優秀的球員，球隊深度很夠。」