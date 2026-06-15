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世界盃／伊朗隊首戰 洛杉磯球場示威者批「政權隊伍」

中央社／洛杉磯15日綜合外電報導
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伊朗球迷觀戰。（路透）
伊朗球迷觀戰。（路透）

2026年世界盃世足賽，伊朗隊今天在洛杉磯球場首戰紐西蘭隊。數百名反伊朗政權的抗議者則聚集在比賽場外抗議伊朗隊，指他們是「政權隊伍」，並不代表伊朗人民。終場伊朗2：2踢平紐西蘭。

示威民眾揮舞著1979年伊斯蘭革命前的伊朗舊國旗，大聲擊鼓並高喊口號，譴責伊朗國家隊，稱這支隊伍只是德黑蘭的宣傳工具。

法新社報導，現場抗議學生安明（Ava Amin）舉著標語，上面寫著：「政權必須更替」，並說進場比賽的隊伍不代表伊朗人民，他們是政權的隊伍。

她告訴法新社說：「當伊朗百姓被政權殺害時，他們選擇沉默，無視一切。」

今天伊朗隊的比賽受到高度維安保護，而球場外則有大批伊朗裔美國人嗆聲伊朗神職政權。

洛杉磯有時被稱為「德黑蘭磯」（Tehrangeles），

是伊朗境外最大的伊朗裔族群聚居地，眾多居民是在1970年代伊朗革命前後逃離了祖國，或是他們的第二代。

比賽開踢前，法新社訪問了多位示威者，他們手持比賽門票、身穿印有伊朗革命前舊國旗的T恤。有人表示，會刻意將旗幟收好，準備偷偷帶進場內。

國際足總（FIFA）規定禁止在賽事場地展示政治符號，而德黑蘭官員揚言，若場內出現伊朗舊國旗，將會中止比賽。

部分場內的伊朗裔美國人向法新社表示，抗議者不應把政治帶進足球場。

洛杉磯 世界盃 伊朗

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