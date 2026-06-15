我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中痛點

世界盃／轉播比「倒OK」手勢引白人至上爭議 FIFA還VAR裁判清白

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃賽事使用VAR助理裁判。(路透)
世界盃賽事使用VAR助理裁判。(路透)

世界盃足球賽場外風波不斷，日前德國與庫拉索的比賽開踢前，官方轉播畫面切換至視訊助理裁判（VAR）團隊時，來自澳洲的裁判埃文斯（Shaun Evans）在鏡頭前做出右手大拇指與食指相扣的「倒OK」手勢，由於該手勢近年被視為與「白人至上主義」掛鉤，隨即引發軒然大波，FIFA在經過緊急調查後於週一發表聲明，認定沒有證據顯示埃文斯是有意做出具種族歧視意涵的手勢。

▲ 影片來源：X平台＠issasaid232（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這個引發爭議的「倒OK」手勢，最早在十年前由極右翼網路論壇流傳開來，並在2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案後受到全球關注，隨後更被「反誹謗聯盟」（ADL）列為仇恨象徵。不過，當時人在達拉斯廣播中心的埃文斯堅決否認有任何歧視意圖，強調這僅是下意識的肢體抽動。

埃文斯透過聲明澄清，「我絕對沒有意圖透過手勢傳達任何訊息。唯一能解釋的是，這是一個非自願且下意識的抽動，我當時甚至沒有意識到。隨後的比賽畫面也顯示，我一邊拿著筆，一邊多次重複了這個動作。我理解這個手勢引起的誤會並對此深感遺憾，但我絕非有意為之。能參與世界盃執法是我職業生涯的最大榮譽。」

FIFA獨立紀律委員會在審查相關指控並考量埃文斯的陳述後，最終認定其並未違反紀律準則，作為本屆美加墨世足賽選出的30位視訊技術分析專家之一，埃文斯也獲准繼續留任，為後續的世足賽事提供執法協助。

精華 FAQ

  • 在德國對庫拉索比賽前的官方轉播中，畫面切到VAR團隊時，裁判埃文斯做出倒OK手勢。由於該手勢近年常被視為白人至上象徵，因此立即引發外界質疑與爭議。

  • FIFA經過緊急調查與紀律委員會審查後，認為沒有證據證明埃文斯是有意做出具種族歧視意涵的手勢。委員會也採納他的說法，判定他未違反相關紀律準則。

  • 埃文斯聲明表示，他完全沒有想透過手勢傳達任何訊息，當下只是非自願、下意識的抽動，甚至沒有意識到自己做了這個動作。他也對引發誤會感到遺憾。

世界盃 白人至上 種族歧視

上一則

世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

延伸閱讀

馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明搶下首秀 曾遭C羅飆罵上熱搜

馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明搶下首秀 曾遭C羅飆罵上熱搜
世足賽／VAR輔助判決新規首度啟用 美國隊長黃牌轉移至假摔對手

世足賽／VAR輔助判決新規首度啟用 美國隊長黃牌轉移至假摔對手
世界盃／美拒索馬利亞裁判入境 問話12小時後遣返

世界盃／美拒索馬利亞裁判入境 問話12小時後遣返
世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐約尼克封王。（美聯社）

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

2026-06-13 23:35
世界新聞網推出2026 FIFA世界盃賽程與美國賽事轉播時間一覽表，圖為電視上在播放阿根廷的比賽。(路透)

在美國觀看世界盃：頻道、時間一頁查清楚

2026-06-11 11:43
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物