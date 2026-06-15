世界盃／轉播比「倒OK」手勢引白人至上爭議 FIFA還VAR裁判清白

世界盃賽事使用VAR助理裁判。(路透)

世界盃 足球賽場外風波不斷，日前德國與庫拉索的比賽開踢前，官方轉播畫面切換至視訊助理裁判（VAR）團隊時，來自澳洲的裁判埃文斯（Shaun Evans）在鏡頭前做出右手大拇指與食指相扣的「倒OK」手勢，由於該手勢近年被視為與「白人至上 主義」掛鉤，隨即引發軒然大波，FIFA在經過緊急調查後於週一發表聲明，認定沒有證據顯示埃文斯是有意做出具種族歧視 意涵的手勢。

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這個引發爭議的「倒OK」手勢，最早在十年前由極右翼網路論壇流傳開來，並在2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案後受到全球關注，隨後更被「反誹謗聯盟」（ADL）列為仇恨象徵。不過，當時人在達拉斯廣播中心的埃文斯堅決否認有任何歧視意圖，強調這僅是下意識的肢體抽動。

埃文斯透過聲明澄清，「我絕對沒有意圖透過手勢傳達任何訊息。唯一能解釋的是，這是一個非自願且下意識的抽動，我當時甚至沒有意識到。隨後的比賽畫面也顯示，我一邊拿著筆，一邊多次重複了這個動作。我理解這個手勢引起的誤會並對此深感遺憾，但我絕非有意為之。能參與世界盃執法是我職業生涯的最大榮譽。」

FIFA獨立紀律委員會在審查相關指控並考量埃文斯的陳述後，最終認定其並未違反紀律準則，作為本屆美加墨世足賽選出的30位視訊技術分析專家之一，埃文斯也獲准繼續留任，為後續的世足賽事提供執法協助。