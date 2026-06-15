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世界盃／封鎖西班牙 維德角門將賽後漲粉400萬 驚呆了

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沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（美聯社）
沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（美聯社）

世界盃足球賽奪冠熱門球隊之一的西班牙15日在H組首戰對陣維德角，雖然「無敵艦隊」全場攻勢不斷，但「藍鯊軍團」鐵桶陣嚴防，終場0：0踢平，大爆冷門。維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）賽前Instagarm帳號只有5萬粉絲，憑藉超神發揮實力封鎖西班牙後，粉絲暴漲到402萬，並且持續上升。

這場比賽在喬治亞州亞特蘭大舉行，官網數據顯示，世界排名第三的西班牙全場控球率超過60%，總計27次射門嘗試、7次射正，但始終沒能轉化成得分；世界排名第64維德角整場總共6次射門嘗試，僅有1次射正。

沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（歐新社）
沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（歐新社）

比賽結束後，維德角40歲門將沃齊尼亞被官方評選為本場最佳球員，他上演多次關鍵撲球拯救了球隊。他說：「為了迎接這個時刻，我們付出了巨大的努力，這是所有人共同拼搏的結果。今天能逼平對手並帶走積分，我們對這個結果相當滿意。」 

維德角手握平局，收穫隊史首個世界盃積分。

西班牙曾贏得2010年世界盃冠軍，更是本屆世足賽奪冠熱門球隊之一，而全國人口僅50多萬的維德角則是首次闖入世界盃會內賽，兩隊踢成平手，讓各方跌破眼鏡。

沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（美聯社）
沃齊尼亞讓西班牙怎麼踢都踢不進。（美聯社）

精華 FAQ

  • 維德角全場採取嚴密防守的鐵桶陣，成功壓縮西班牙進攻空間；即使西班牙控球超過六成、射門次數遠多於對手，仍未能突破防線。

  • 沃齊尼亞在比賽中多次完成關鍵撲救，直接守住0比0平局，並獲選單場最佳球員。賽後他的Instagram粉絲從5萬暴增至398萬，人氣急升。

  • 對維德角而言，這是隊史首個世界盃積分，意義非凡；對西班牙來說，作為奪冠熱門卻被排名較低的對手逼平，無疑是一次重大冷門。

亞特蘭大 喬治亞州 世界盃

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