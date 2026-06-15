世界盃╱荷蘭球衣亮瞎眼？球迷吐槽：電視機快扛不住了

荷蘭隊14日出戰日本，亮橙色球衣引發球迷吐槽。（新華社）

荷蘭隊與日本 隊14日展開激烈較量，最終雙方以2比2握手言和；本場比賽荷蘭隊一身全新戰袍意外引發熱議，不少守在電視機前觀賽的球迷稱荷蘭球衣色彩格外刺眼，調侃其亮色讓電視機「扛不住了」，恐會損傷螢幕。

紅星新聞報導，荷蘭隊素來以標誌性的橙色球衣聞名，球隊也被球迷親切地稱為「橙衣軍團」。然而此番登場的新球衣，其橙色飽和度高得驚人，即便球員號碼已選用黑色設計，在電視畫面中依舊難以辨識。不少觀眾反映，家中的電視機螢幕很難適配這種高亮度色彩，觀賽體驗大打折扣。

社群平台也掀起一片哀號，有球迷直言：「這已經不是傳統的橙色了，荷蘭隊簡直『發明』了一種全新色彩。」還有網友調侃：「球衣顏色亮得晃眼，看到眼睛都發酸、快被閃瞎了。」更有球迷打趣表示，過於鮮豔的配色讓家裡的觀賽設備都有些「承受不住」。

本屆世界盃 ，荷蘭隊不僅球衣通體採用這款「亮橙色」，連短褲、球襪也統一為同色系，全身上下僅用少量的黑色細節作為點綴，卻完全無法弱化整體的強烈視覺衝擊。

更有球迷開玩笑地表示，過於刺眼的配色或許也影響到了球員自身，導致場上隊友之間辨認受阻，「球衣太亮」甚至被歪樓成球隊最終未能取勝、被迫與對手握手言和的另類原因。