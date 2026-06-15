世界盃／美伊戰爭下備戰 伊朗球員：參賽喜悅被破壞
伊朗隊15日將迎接本屆世界盃首戰，但受政治情勢影響，參賽的喜悅大打折扣，前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）還說抵達美國的第一個感覺就是緊張，甚至出發前就已經承受壓力，「這種緊張氣氛破壞了世界盃的樂趣。」
美伊雖宣布達成和平協議，但伊朗隊仍受先前戰爭影響，除面臨簽證問題，訓練基地還因此從美國亞利桑納的圖森市，搬到墨西哥邊境的提華納，對備戰有一定影響。
如今和平協議已宣布，局勢仍緊張，讓伊朗和紐西蘭在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）的交鋒備受矚目，許多伊朗裔美國人將到場，但不是為伊朗歡呼，而是要表達抗議。
國際足總（FIFA）已宣布禁用伊斯蘭革命期間伊朗的國旗「獅子與太陽旗」，這面旗子對許多居住在海外的伊朗人具有意義非凡的象徵，FIFA的決定激怒部分伊朗僑民，已有球迷在組織體育場外的示威活動。
儘管參賽的喜悅度打折，塔雷米強調，專注力仍放在場上，「身為國家隊成員，我們為每一位伊朗人而戰，不論是在海外或伊朗。」
「每個國家的人都有不同觀點，我們到這裡團結人民，帶來歡樂。每個人都有權利發表自己的意見，我們不參與政治。」塔雷米說。
塔雷米表示，抵達美國的第一個感覺就是緊張，而且這種壓力在出發前就已存在。他認為政治氛圍已經破壞了球隊參加世界盃的喜悅與輕鬆感。 伊朗隊不只面臨簽證問題，原本在美國亞利桑那州圖森市的訓練基地也被迫移到墨西哥邊境的提華納，顯示政治衝突已直接干擾球隊的訓練安排與備戰節奏。 因為許多伊朗裔美國人將到場，不是為伊朗加油，而是準備表達抗議；同時FIFA禁用伊朗舊國旗，也激怒部分僑民，使球場外的政治情緒更受矚目。
精華 FAQ
塔雷米表示，抵達美國的第一個感覺就是緊張，而且這種壓力在出發前就已存在。他認為政治氛圍已經破壞了球隊參加世界盃的喜悅與輕鬆感。
伊朗隊不只面臨簽證問題，原本在美國亞利桑那州圖森市的訓練基地也被迫移到墨西哥邊境的提華納，顯示政治衝突已直接干擾球隊的訓練安排與備戰節奏。
因為許多伊朗裔美國人將到場，不是為伊朗加油，而是準備表達抗議；同時FIFA禁用伊朗舊國旗，也激怒部分僑民，使球場外的政治情緒更受矚目。
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