世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭
在YouTube擁有逾600萬訂閱者的南韓網紅日前赴墨西哥替南韓隊加油時，後方一名墨西哥男性球迷竟對她做出「拉眼角」的種族歧視手勢，引發各界撻伐肉搜，男子隨後公開致歉。
「朝鮮日報」（The Chosun Daily）報導，南韓隊12日在世界盃小組賽首戰對上捷克隊，南韓網紅ino Cat前往現場觀賽替南韓隊加油並上傳自拍影片。
影片中，一名坐在她身後的墨西哥男子做出用手指拉眼角的動作，ino Cat在影片加上一行字幕「請告訴我，是我太敏感了嗎？」並以英文寫道「當我在世界盃賽場上遭遇種族歧視」。
▲ 影片來源：Instagram＠inocat_t（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
這種用手指將眼角向兩側拉斜的「拉眼角」手勢，是對東亞裔人的典型種族歧視動作。
誠信女子大學（Sungshin Women's University）教授徐坰德（Seo Kyoung-duk）隨後發文表示：「許多網友已紛紛檢舉此事。」徐坰德長期在世界盃賽場上警告勿種族歧視，並反對使用代表日本戰犯旗幟的「旭日旗」。
這名男子隨後遭到肉搜，證實為墨西哥哈利斯科州測量與地理資訊工程師協會（CITGEJ）會長米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。
徐坰德表示：「在世界盃這個跨越國籍與種族、讓世界凝聚一心的全球性賽事中，這種事件是不可接受的。米拉蒙特斯應公開致歉。」
米拉蒙特斯昨天在社群媒體發文指出：「我由衷向南韓球迷及所有因我的行為感到不適的人致歉」，他低頭認錯並表示「無意侮辱或傷害任何人」。他進一步表示，將辭去會長一職，為這次爭議負責。
南韓網紅ino Cat在現場替南韓隊加油並上傳影片，畫面中可見後方墨西哥男子做出拉眼角手勢。她隨後以字幕與英文說明，指自己在世界盃賽場遭遇種族歧視。 用手指將眼角往兩側拉開的動作，常被視為針對東亞裔的典型種族歧視手勢，帶有貶抑外貌與族群的意味，因此在影片曝光後引發強烈反彈。 男子身分被確認後，公開表示對南韓球迷及所有感到不適的人致歉，強調無意侮辱或傷害任何人，並進一步宣布辭去會長職務，為事件負責。
精華 FAQ
南韓網紅ino Cat在現場替南韓隊加油並上傳影片，畫面中可見後方墨西哥男子做出拉眼角手勢。她隨後以字幕與英文說明，指自己在世界盃賽場遭遇種族歧視。
用手指將眼角往兩側拉開的動作，常被視為針對東亞裔的典型種族歧視手勢，帶有貶抑外貌與族群的意味，因此在影片曝光後引發強烈反彈。
男子身分被確認後，公開表示對南韓球迷及所有感到不適的人致歉，強調無意侮辱或傷害任何人，並進一步宣布辭去會長職務，為事件負責。
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