世界盃／簽證被拒無緣執法 索馬利亞裁判照領全薪

索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋，確定無法執法本屆世界盃，不過國際足球總會（FIFA）仍將付他全額薪資。（美聯社）

索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃 名單，但入境美國卻遭擋，確定無法執法本屆世界盃，不過國際足球總會（FIFA）仍將付他全額薪資。

阿爾坦上周從伊斯坦堡飛到邁阿密國際機場，在機場被美國移民 局盤問了11個小時，最後被告知因簽證 被拒，禁止入境。一位美國政府官員表示，阿爾坦被禁止入境是因「與恐怖組織的嫌疑成員有聯繫」。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）強調，所有進入美國的旅客，包括運動員、教練和工作人員，都必須接受美國海關與邊境保護局的檢查和審查，入境資格的認定會根據國家安全和移民訊息來逐案審查。美國海關與邊境保護局有權詢問旅客、進行檢查，並根據美國法律決定其入境資格。

FIFA當下發出聲明指出，不會參與主辦國的移民程序，包括簽證許可，並且已接獲有關當局通知，不過將支付阿爾坦這次世界盃薪資。

在世界盃吹哨的裁判薪資包含特定比賽獎金，因此阿爾坦能獲得多少「補償」還未知。根據FIFA之前公布的數字，主裁判的基本薪水是7萬美元，外加每場比賽的額外費用。

34歲的阿爾坦去年獲得非洲足球聯合會（CAF）年度最佳男裁判，雖無緣世界盃，不過已被邀請8月的歐洲超級盃執法，也承諾投入下屆世界盃。