世界盃／黃金比例最帥6男神出爐 孫興慜入榜、C羅意外沒進

南韓球員孫興慜。 (路透)

2026年世界盃足球賽拉開序幕，各國陣容也陸續受到關注。除了球技外，媒體instinctmagazine將焦點擺在球員帥氣的臉龐與體格，並引用被視為衡量臉部對稱與吸引力指標的「黃金比例」（Golden Ratio），盤點本屆賽事的「6大萬人迷」。值得注意的是，C羅與梅西皆未擠進榜單，引發熱議。

第6名：孫興慜（南韓）

黃金比例評分：73.24%

如果世界盃有「最佳男友」獎項，孫興慜大概每次都能抱回冠軍。

這位南韓隊長多年來憑藉球技、個人魅力，以及足以讓人心情變好的笑容圈粉無數。他甚至在場上高速奔跑、把後衛甩在身後時，依然能維持帥氣模樣，實在令人羨慕。

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第5名：恩德里克（Endrick，巴西）

黃金比例評分：73.25%

巴西向來不缺足球男神，而恩德里克正延續這項傳統。

這位新星早已憑藉球場表現吸引關注，而黃金比例顯示，人們的目光或許不只是被他的球技吸引。他擁有自信、個人魅力，以及一張特別適合鏡頭捕捉的臉孔。

巴西球員恩德里克。 （路透）

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第4名：穆罕默德・薩拉赫（Mohamed Salah，埃及）

黃金比例評分：73.27%

薩拉赫的魅力早已超越足球本身。他擁有招牌捲髮、親切笑容，以及一種讓人忍不住多看兩眼的從容氣質。無論是在球場進球，還是面對鏡頭拍照，薩拉赫總能展現自然又不刻意的魅力。

埃及球員薩拉赫。 （路透）

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第3名：諾尼・馬杜埃凱（Noni Madueke，英格蘭）

黃金比例評分：73.29%

馬杜埃凱在這項特殊排行榜中奪下季軍。他身上散發的自信彷彿能穿透電視螢幕，再加上輪廓鮮明的五官與強烈存在感，不難理解為何他能躋身世界盃最受矚目的帥哥球員之一。

馬杜埃凱在這項特殊排行榜中奪下季軍。 （路透）

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第2名：凱・哈弗茨（Kai Havertz，德國）

黃金比例評分：74.10%

德國球員在這份排行榜中表現亮眼，多名球員都名列前茅。其中排名最高的是哈弗茨，他宛如模特兒般的外型，讓他以些微差距錯失冠軍寶座。這位德國球星長期深受球迷喜愛，尤其受到偏好高挑、氣質憂鬱且輪廓立體球員的粉絲歡迎。

德國球員在這份排行榜中表現亮眼，其中排名最高的是哈弗茨。 （路透）

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第1名：羅德里戈・德保羅（Rodrigo De Paul，阿根廷）

黃金比例評分：74.18%

德保羅近年來不只傳球穩定，個人形象同樣備受矚目。從刺青、穿搭風格、自信氣場，到那張被認為最接近數學完美比例的臉孔，都讓德保羅成為足壇最受關注的人物之一。從科學角度來看，他是本屆世界盃最英俊的球員；而從社群媒體留言區來看，許多人其實早就得出了相同結論。

德保羅年來不只傳球穩定，個人形象同樣備受矚目。 （美聯社）

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報導提醒，這類外貌排行榜終究只是娛樂性質。每位球迷心中都有自己的世界盃男神，而吸引力也遠遠不只是臉部對稱與否。隨著2026年世界盃開踢，球員們最終仍將以場上的表現來爭取球迷目光。

2026世界盃／黃金比例最帥6男神出爐！孫興慜入榜、C羅意外沒進

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