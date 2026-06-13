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世界盃／美國隊大勝後 2場小組賽票搶手 1826元起跳

編譯俞仲慈／即時報導
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世界盃美國12日對戰巴拉圭，一名紐約球迷在美國球員雷納踢進第四球後慶祝。(路透)
世界盃美國12日對戰巴拉圭，一名紐約球迷在美國球員雷納踢進第四球後慶祝。(路透)

美國男足隊(USMNT)在2026年世界盃分組賽第一戰以4：1擊敗巴拉圭，踢出一場令人難忘的首秀，激發美國球迷對接下來賽事的期待，剩餘兩場小組賽的門票不但一票難求，更帶動其他票價飆漲。

今日美國報(USA Today)報導，美國隊30多年來首次在本土參加世界盃比賽，12日在加州洛杉磯SoFi體育場迎戰巴拉圭，全隊在此萬眾矚目時刻發揮數十年來最佳水準，先有主將普利西奇(Christian Pulisic)的關鍵助攻，後有巴洛根(Folarin Balogun)槓上開花，最終以4：1比分大勝，積分躍居D組榜首。

美國隊大勝巴拉圭的精采賽事，不但讓球迷歡欣鼓舞，更引發對世界盃的熱烈關注，紛紛開始搶購美國隊接下來兩場小組賽門票，票價也因此水漲船高。美國隊第二場小組賽訂於19日(周五)在西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)主場盧門球場(Lumen Field)迎戰澳洲隊，門票價格目前已經漲至1826元起跳；至於美國隊小組賽最後一場比賽訂於25日(周四)在洛杉磯迎戰對手土耳其，門票售價則是自1471元起跳。

世界盃美國12日對戰巴拉圭，球迷聚集在華盛頓特區，在美國球員雷納踢進第四球後慶祝...
世界盃美國12日對戰巴拉圭，球迷聚集在華盛頓特區，在美國球員雷納踢進第四球後慶祝。(路透)

儘管美國隊首戰表現不俗，後勢看好，但國際運動賽事向來風雲莫測，即便美國隊在小組賽順利出線，仍須取決D組最終積分排名，並在進入淘汰賽後可能面臨三支不同球隊。

如果美國隊獲得D組第二名，將與G組第二名交鋒，G組由比利時、伊朗、埃及和紐西蘭組成，因此世界盃32強賽事可能出現美國和伊朗兩隊仇人相見、分外眼紅的場面，這場比賽訂於7月3日(周五)在達拉斯舉行，門票比美國隊小組賽任何一場比賽都要便宜。

如果美國隊在D組排名第三，但仍屬於排名最高的八個小組第三名之一，還是可以晉級淘汰賽並與E組、I組或K組的勝隊交鋒，但可能遭遇強大對手。至於比賽時間可能訂於6月29日(周一)在波士頓、6月30日(周二)在紐約或7月3日(周五)在堪薩斯城。

加州 洛杉磯 世界盃

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