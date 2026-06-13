中國駐美使館 發布4項世界盃觀賽安全與行為提醒

中國駐美使館針對中國民眾發布4項世界盃觀賽安全與行為提醒。圖為舊金山灣區球場進行卡達對瑞士比賽。(路透)

中國駐美國大使館 公眾號13日發布消息，指2026年國際足聯世界盃 （美加墨世界盃）於6月11日至7月19日舉行，美國11座城市將舉辦賽事，提醒廣大觀賽中國公民文明理性觀賽，務必提高安全防範意識，密切關注各類安全風險，做好自我防護。

中使館發出四項提醒：

一，了解並遵守賽場規定。每場比賽前仔細閱讀FIFA及主辦場館發布的觀賽須知，包括入場須知、禁攜物品清單及場內行為規範。通常不要攜帶：大型旗幟桿、激光筆、自拍桿、無人機、擴音器及任何危險物品。符合規定尺寸的國旗、球隊旗幟一般可以攜帶入場，具體尺寸限制提前查閱賽事官網。

二、保持平和心態，理性觀賽。不參與任何言語挑釁或肢體衝突，不針對其他國家球迷發表侮辱性言論或做出歧視性行為。在美國，煽動仇恨或參與鬥毆均可能涉及刑事責任。服從現場管理秩序，不衝擊隔離區，不闖入球場及禁止入內區域。因違規行為被驅逐出場不僅影響自身觀賽，還可能面臨法律追究。

三、尊重當地法律與風俗。中美法律制度、以及美國各州法律存在差異，在旅途中保持遵紀守法，尊重當地文化與宗教習慣，展現中國公民的良好形象。

四、謹慎在社交媒體上發言。在美期間的社交媒體內容可能受到審查，避免發布違反美國法律的內容，亦注意勿過度暴露個人行程與位置信息，以防成為不法分子目標。