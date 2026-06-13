我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／卡達傷停5分鐘戲劇進球 1:1扳平瑞士

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則身體已透支

中國駐美使館 發布4項世界盃觀賽安全與行為提醒

香港中通社13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐美使館針對中國民眾發布4項世界盃觀賽安全與行為提醒。圖為舊金山灣區球場進行...
中國駐美使館針對中國民眾發布4項世界盃觀賽安全與行為提醒。圖為舊金山灣區球場進行卡達對瑞士比賽。(路透)

中國駐美國大使館公眾號13日發布消息，指2026年國際足聯世界盃（美加墨世界盃）於6月11日至7月19日舉行，美國11座城市將舉辦賽事，提醒廣大觀賽中國公民文明理性觀賽，務必提高安全防範意識，密切關注各類安全風險，做好自我防護。

中使館發出四項提醒：

一，了解並遵守賽場規定。每場比賽前仔細閱讀FIFA及主辦場館發布的觀賽須知，包括入場須知、禁攜物品清單及場內行為規範。通常不要攜帶：大型旗幟桿、激光筆、自拍桿、無人機、擴音器及任何危險物品。符合規定尺寸的國旗、球隊旗幟一般可以攜帶入場，具體尺寸限制提前查閱賽事官網。

二、保持平和心態，理性觀賽。不參與任何言語挑釁或肢體衝突，不針對其他國家球迷發表侮辱性言論或做出歧視性行為。在美國，煽動仇恨或參與鬥毆均可能涉及刑事責任。服從現場管理秩序，不衝擊隔離區，不闖入球場及禁止入內區域。因違規行為被驅逐出場不僅影響自身觀賽，還可能面臨法律追究。

三、尊重當地法律與風俗。中美法律制度、以及美國各州法律存在差異，在旅途中保持遵紀守法，尊重當地文化與宗教習慣，展現中國公民的良好形象。

四、謹慎在社交媒體上發言。在美期間的社交媒體內容可能受到審查，避免發布違反美國法律的內容，亦注意勿過度暴露個人行程與位置信息，以防成為不法分子目標。

精華 FAQ

  • 使館提出四項提醒，包括遵守FIFA與場館規定、保持平和理性、不參與衝突、尊重當地法律與風俗，並謹慎使用社交媒體，避免暴露行程與位置。

  • 一般不要攜帶大型旗幟桿、激光筆、自拍桿、無人機、擴音器及任何危險物品；符合尺寸規定的國旗或球隊旗幟通常可帶入，但仍須依賽事官網要求為準。

  • 因為在美期間的貼文可能觸及當地法律風險，也可能因過度公開行程與位置而增加被不法分子鎖定的機會，因此應避免違法內容並保護個人資訊安全。

世界盃 大使館

上一則

前NBA年度MVP哈登車內手槍置於杯架 德州遭逮捕

下一則

世界盃／卡達傷停5分鐘戲劇進球 1:1扳平瑞士

延伸閱讀

墨西哥將辦13場世足賽 美使館籲旅客查旅遊警示

墨西哥將辦13場世足賽 美使館籲旅客查旅遊警示
洛縣發布世界盃觀賽安全指南

洛縣發布世界盃觀賽安全指南
ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注

ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注
世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰

世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁
SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤
南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO

南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO