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貝克漢留名好萊塢星光大道 見證美國足球運動崛起

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
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貝克漢(中)12日在洛杉磯好萊塢星光大道揭幕典禮後，與媒體人員合影。(路透)
貝克漢(中)12日在洛杉磯好萊塢星光大道揭幕典禮後，與媒體人員合影。(路透)

2026年世界盃足球賽美國主辦場次昨開踢，首位在4國奪得聯賽冠軍的英國退役足球巨星貝克漢（David Beckham）同日留名好萊塢星光大道（Walk of Fame），獲得專屬星星。

路透報導，這場授星典禮現場並未鋪設傳統的紅地毯，而是改用足球場綠色草皮主題地毯，呼應世界盃氛圍。

典禮由廣播主持人艾倫K（Ellen K）主持，她介紹多位致詞嘉賓，包括影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與貝克漢的妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）。

湯姆克魯斯讚揚貝克漢的人生歷程是一個「好萊塢故事」，結合努力、決心以及對運動和流行文化的全球影響力。

維多利亞貝克漢表示，在世界盃於洛杉磯登場前夕獲此殊榮別具意義。她說，美國足球正迎來「史上最令人振奮的篇章之一」。

貝克漢上台致詞時形容此刻「如夢似幻」。他回憶自己在東倫敦長大、懷抱足球夢的童年，他從未想過有朝一日能在好萊塢獲得表彰。

現為美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami CF）老闆之一的貝克漢表示，足球運動在美國越來越受歡迎，讓他感到十分驕傲。邁阿密國際簽下阿根廷球星梅西（Lionel Messi），去年贏得MLS盃冠軍。

貝克漢長達20年的職業生涯曾效力多支世界級勁旅，包括曼徹斯特聯隊（Manchester United）、皇家馬德里（Real Madrid）、AC米蘭（AC Milan）、洛杉磯銀河（LA Galaxy），以及巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）。

2013年自球員生涯退休後，貝克漢透過與阿迪達斯（Adidas）、美國銀行（Bank of America）、雨果博斯（Hugo Boss）、時代啤酒（Stella Artois）等全球知名品牌合作，持續維持國際影響力。

精華 FAQ

  • 因為美國正迎來2026年世界盃主辦賽事開踢，他同日獲頒星光大道星星，象徵其在足球與流行文化上的國際影響力，也呼應美國足球熱度上升。

  • 典禮未鋪傳統紅地毯，而改用綠色草皮地毯營造足球氛圍；主持人艾倫K介紹湯姆克魯斯與維多利亞貝克漢致詞，現場聚焦世界盃與足球文化。

  • 貝克漢表示能在好萊塢獲表彰如夢似幻，並以曾在東倫敦追夢的經歷回望人生；他也指出美國足球愈來愈受歡迎，讓自己感到非常驕傲。

貝克漢 好萊塢 星光大道

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