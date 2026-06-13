世界盃／南韓隊比賽 為何響起墨西哥球迷的助威聲

南韓與捷克進行世界盃小組賽時，墨西哥球迷及南韓球迷在球場外慶祝。(路透)

在11日進行的2026美加墨世界盃 A組較量中，南韓 隊在墨西哥 瓜達拉哈拉體育場以2:1逆轉捷克隊。南韓隊替補「奇兵」吳賢揆攻入制勝球的那一刻，看台瞬間沸騰。

有趣的是，最先從座位上彈起、相擁慶祝的，並非只有那片熟悉的亞洲「紅魔」身影，大批身披綠色戰袍的墨西哥當地球迷同樣在振臂狂歡。終場哨響，紅綠交織的看台上掌聲雷動，熱情的東道主球迷紛紛走向南韓球迷，擊掌相慶。

南韓隊此役彷彿置身於自家主場。從比賽伊始，南韓隊的每一次突破、當家球星孫興慜的每一次拿球，都能引起看台上的巨大聲浪。比賽間隙，熱情的墨西哥球迷更是主動充當起「指揮家」，帶領著遠道而來的韓國球迷在看台上掀起了一波又一波壯觀的「墨西哥人浪」。

這些電視鏡頭也許沒有捕捉到的看台百態，生動詮釋了這場跨越國界的狂歡。有人肩披韓國國旗，頭頂卻扣著極具拉美風情的墨西哥寬邊草帽；有人身著墨西哥國家隊球衣，頸間卻飛揚著南韓隊的助威圍巾。當球迷們將兩國國旗攜手舉過頭頂時，周圍頓時爆發出陣陣歡呼。在世界盃的語境下，這種雙向奔赴的「混搭」顯得格外動人。

東道主球迷對南韓隊的偏愛，可能源於八年前結下的奇妙緣分。2018年俄羅斯世界盃，南韓隊在小組賽末輪以2:0爆冷將德國隊拉下馬，間接將墨西哥隊「保送」進淘汰賽。當時，無數狂喜的墨西哥球迷湧向韓國駐墨西哥大使館，高呼著「韓國兄弟，今天我們都是墨西哥人」。

南韓隊本場也用實際行動回饋了這份跨國支持。面對身體素質佔據優勢的捷克「鐵騎」，他們並未退縮，而是通過細膩的地面傳導與堅決的反擊掌控著節奏。即使比分落後，球隊也沒有陷入急躁，反而在前場施加了更具壓迫感的高位逼搶。

「對手通過定位球製造了一些威脅，但球隊展現了統治力，拿到了至關重要的3分。」賽後混採區裡，本場貢獻一傳一射的黃仁範喘息中透著如釋重負的欣喜，「對手的戰術針對性很強，我真的非常感謝拼盡全力的隊友們。」

吳賢揆則將這場勝利的意義放得更遠：「在世界盃的舞台上贏球絕非易事。這場開門紅不僅對我們意義重大，對整個亞洲足球同樣如此。」

當韓國球員在終場哨響後繞場致謝時，迎接他們的是兩國國旗交織成的歡樂海洋。散場的人潮中，兩國球迷熱情地交換著圍巾併合影留念。年輕人自發圍成圓圈跳起歡快的拉美舞蹈，不斷有穿著紅色球衣的韓國球迷被笑著拉入陣中。

在瓜達拉哈拉的夜風中，南韓隊帶走了一場寶貴的勝利。當耀眼的球場探照燈逐一熄滅，比分牌上的數字終將化為檔案里的字符，那些發生在看台上、人海中，素不相識卻彼此擁抱、擊掌的瞬間，卻給出了足球的另一種答案。

運動的魅力，恰恰在於它能讓相隔萬里的國度共享同一種心跳，能讓八年前的一顆種子，跨越歲月與重洋，最終在異國他鄉的綠茵場上落地生根。而這片承載著情誼的綠茵，即將在幾天後迎來最奇妙的交匯。6月18日，南韓隊將與墨西哥隊正面交鋒，那時的看台上又會出現怎樣的光景？

讓我們拭目以待。