世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

BLACKPINK成員Lisa日前登上洛杉磯世界盃 開幕式舞台，演唱官方主題曲「Goals」，多數網友、韓媒大讚她舞台動感，充分展現力與美，然而微博 熱搜第一卻是「韓國網友批Lisa世界杯開幕式歌曲低俗」指南韓 網友不滿歌曲歌詞充斥炫富、身材展示等內容，認為與世界盃象徵的「拚勁、團結、榮耀」精神背道而馳，甚至批評舞台風格宛如夜店演出，「廉價又低俗」。

隨著相關內容瘋傳，也有不少網友開始追查消息來源，卻發現所謂的「南韓網友砲轟」似乎找不到具代表性的南韓論壇討論。部分粉絲指出，無論是在南韓大型論壇、社群平台，或是韓媒報導中，都未見大量負面聲浪，質疑有人只是截取零星留言，甚至刻意放大少數意見，藉機帶風向。

對此，不少Lisa粉絲紛紛發聲反擊，認為每逢Lisa有大型國際演出，就容易出現類似「韓網震怒」、「南韓人傻眼」等標題，但實際查證後卻往往缺乏完整脈絡與具體出處。也有網友認為，即便沒有出現大規模韓網負評，歌曲本身仍可被討論。但也有人指出，大型賽事開幕式愈來愈娛樂化，流行歌手帶來強烈個人風格的演出並不罕見，不該因此被貼上「不適合」的標籤。

Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（歐新社）

Lisa實力超強。（新華社）